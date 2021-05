Diputado oficialista presiona al Gobierno y presenta proyecto de cuarto retiro desde las AFP

Pensiones

El parlamentario argumentó que el “famoso bono” del Ejecutivo no tiene “certeza jurídica” y que las familias que no lo recibirán necesitan solución ante una tercera ola de la pandemia.

Tal parece que los proyectos con que el Gobierno pretende dar respuesta a la agenda de mínimos comunes no terminan de satisfacer no sólo a la oposición, sino que a su propio sector, algunos parlamentarios oficialistas no creen que den una solución real a las familias afectadas económicamente por la pandemia, y La Moneda, al parecer, deberá seguir luchado contra el fantasma de los retiros.

Esta vez fue el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán quien presentó una reforma constitucional para avanzar hacia un cuarto retiro de fondos desde las AFP, pese a la advertencia de que alrededor de 5 millones de afiliados quedarían sin ahorros en sus cuentas de capitalización individual, luego del tercer retiro que ya están pagando las Administradoras de Fondos de Pensiones.

El autor de la iniciativa advierte que estamos entrando al mes de junio "y no estamos viendo soluciones concretas" de parte del Gobierno.

"El famoso bono anunciado por el Gobierno todavía no tiene certeza jurídica", señala Durán, y esta sería una de las principales razones que lo habrían motivado a presentar una nueva iniciativa sobre retiro de fondos. "Porque creo que la tercera ola (del coronavirus) será mucho más fuerte, porque veo como día a día se congestionan aún más los centros de salud y porque las familias chilenas se mantienen en la incertidumbre respecto de cómo podrán sortear esta difícil tercera ola", argumenta el diputado oficialista.

Lo que busca este proyecto de un cuarto retiro, añadió, es justamente darles certezas a las familias que no son beneficiadas con los bonos entregados por el Ejecutivo, recalcó, ya que lo importante es entregarle soluciones en estos "tan difíciles momentos que se avecinan", sentenció.