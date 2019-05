Diputado Soto y remoción de su presidencia en comisión de Trabajo: "Se está cometiendo un error político tremendo"

Pensiones

De todas formas, el parlamentario reconoció que pudo haber algunos errores en la forma de expresarse durante la discusión de la idea de legislar la reforma previsional.

Luego que se conociera que el jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano autorizó la remoción del diputado Raúl Soto como presidente de la comisión de Trabajo, este último lamentó la decisión y aseguró que nunca se le dio el espacio para conversar la situación.

"Quiero que se dé cuenta de que está cometiendo un error político tremendo y que puede tener efectos y costo políticos indeseados tanto al interior de mi partido como al interior del resto de la oposición", fue la crítica de Soto contra el jefe de bancada, Gabriel Ascencio.

El diputado explicó que tenía reparos reglamentarios respecto de la facultad que tiene el jefe de bancada para remover no a un integrante, sino al presidente que es electo legítimamente y democráticamente por los miembros de la comisión.

"Lamento que esta situación se haya concretado, durante los últimos días hicimos todos los esfuerzos para acercar posiciones. Lamentablemente se me negó la posibilidad de una reunión de bancada para conversar con los trece de mi partido sobre esto y si era efectivamente posible ver alguna salida. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, se me negó abierta y derechamente por parte del jefe de bancada, espero efectivamente que esta decisión que considero injusta, arbitraria y autoritaria y derechamente como censura, se solucione", remarcó.

En ese sentido, hizo un llamada a su bancada a reflexionar sobre la situación. "Hago un llamado a que ojalá se puedan retractar de la decisión que han tomado. Creo que todavía es tiempo de que no me sigan negando la posibilidad de conversar y que en definitiva transparentemos y sepamos administrar las diferencias que son evidente al interior del partido y la bancada, pero que al mismo tiempo son legítimas en un debate democrático como el que hemos dado", indicó.

De todas formas, reconoció que pudo haber equivocaciones en sus declaraciones. "De ambas partes, quizás en la forma en que nos expresamos, se pudieron haber cometido errores y es una situación que se tendrá que conversar, pero no tengo nada de que arrepentirme respecto de mi posición política sobre el proyecto de pensiones", aclaró.

Por último, afirmó que continuará militando en el partido. "No estoy poniendo en duda mi permanencia ni en la bancada ni en el partido. Esa situación habría sido distinta sino hubiera recibido todo el cariño y apoyo de otros parlamentarios", puntualizó.