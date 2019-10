Diputados presentan indicación para permitir retiro de ahorros de las AFP en caso de enfermedades y para pagar créditos hipotecarios

Pensiones

La medida será para pago de créditos hipotecarios y enfermedades terminales y se votará la próxima semana en la Sala de la Cámara Baja.

Los diputados Gabriel Silber (DC) y Eduardo Durán (RN) anunciaron que presentarán una indicación al proyecto de pensiones para que los afiliados tengan la opción de retirar sus ahorros previsionales.

La medida permitirá a los cotizantes -en casos excepcionales- poder sacar los dineros de las AFP cuando se trate de enfermedades terminales y cuando sea para un pago de un crédito hipotecario. "El gobierno tiene efectivamente que allanarse a este tema y queremos que las palabras del presidente se esbocen en la Sala, y que en definitiva patrocine esta medida. Queremos que sea ley de la república ahora", señaló Silber tras el anuncio.

Con esto, la propuesta se votaría la próxima semana junto con la votación del proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados.

El parlamentario Durán por su parte, precisó que presentarán un proyecto de resolución para que el gobierno "coloque una indicación en la reforma, de tal manera de corregir la situación. Estamos buscando acuerdos transversales".

"Hay injusticias tremendas que existen en la actualidad y que como legisladores queremos de alguna manera resolver. ¿Cómo no va a hacer posible que personas que están enfrentadas a una situación de enfermedad terminal no puedan hacer uso de sus fondos acumulados en las AFP? Que puedan disponer de ellos, ya sea para el pago de tratamiento, para cumplir algún, o para cualquier situación que necesiten. Son personas que no van a alcanzar a gozar de su pensión", acotó el diputado.