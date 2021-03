Distribución de la cotización extra de la reforma de pensiones: Letelier advierte al Ejecutivo que “no me pidan que vote algo que es malo”

Pensiones

Pese a todo lo que ha pasado, señala que no pierde la esperanza de retomar el acuerdo al que se había llegado con el oficialismo antes de la salida de Ignacio Briones, según el cual –aseguró- se destinaba el 6% en su totalidad al ahorro colectivo.

Tras una segunda sesión de la Comisión de Trabajo con el fin de avanzar en la reforma de pensiones y en la cual el Ejecutivo cerró la puerta a la posibilidad de dividir la tramitación del proyecto, el presidente de la instancia, el socialista Juan Pablo Letelier, recalcó que no está disponible a aprobar un mal proyecto, mientras que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), señaló que en el debate se está dando un "diálogo de sordos".

Letelier sentenció que "no me pidan que vote algo que es malo", porque si se aumentan los 6 puntos adicionales –en lo que todos están de acuerdo- y se destinan en su totalidad a la cotización individual, quienes tienen bajos salarios tendrán igualmente bajas pensiones, ya que el actual sistema –insistió- mantiene esta "inequidad"; mientras que lo que se busca es corregir esas distorsiones destinando los 6 puntos al ahorro colectivo.

De ahí, reiteró, que la propuesta opositora garantizará a todos un piso de beneficio con los 6 puntos extra. "Ese es el debate en que estamos con el gobierno y esperamos hacerlo prosperar", añadió.

Y ante las críticas del oficialismo en cuanto a que lo que propone la oposición sería la expropiación del ahorro de los contribuyentes, Letelier fue enfático en descartar este argumento, sosteniendo que "esa plata no es de uno, eso es un impuesto que nos cobran, es un impuesto obligatorio. Uno no ahorra porque quiera ahorrar, lo hace porque está obligado, es una imposición, es un impuesto a la vejez" y añadió que a los empresarios se les cobrará un impuesto adicional del 6% para la vejez de sus trabajadores.

En este sentido, defendió la propuesta de la oposición señalando que busca pasar de "un sistema de contribución definida a un sistema de beneficios definidos, de seguridad social", que es la que –desde su punto de vista- otorga una mejor pensión para todos los chilenos, asegurando que a esa conclusión se llegó a partir de un modelo que realizó la Dipres del actual gobierno. "Estos son números de la Dirección de Presupuestos de este gobierno", insistió.

También te puede interesar: Reforma de Pensiones: Oposición le dobla la mano al gobierno y aprueba dejar los 6 puntos extra para ahorro colectivo

Pese a todo lo que ha pasado, Letelier señala que no pierde la esperanza de retomar el acuerdo al que se había llegado con el oficialismo antes de la salida de Ignacio Briones, según el cual –aseguró- se destinaban los 6 puntos adicionales en su totalidad al ahorro colectivo.

Diálogo de sordos

El presidente de la Comisión de Trabajo hizo su interpretación personal del apuro del gobierno por aprobar la reforma: "El gobierno no quiere ir a una Comisión Mixta con este proyecto, porque sabe que se va a entrampar y no va a salir, el presidente Piñera, con su principal promesa de campaña de una reforma de pensiones como él quiere, que es consolidando y profundizando el modelo de capitalización individual, el de las AFP". No obstante, Letelier no descartó que se comience a votar "muy pronto" y de todos modos el proyecto irá a Comisión Mixta; y dado que el presidente Piñera está "presionando inadecuadamente" se aprobaría sólo en lo que hay acuerdo en relación al Pilar Solidario, dijo en radio Agricultura.

En este escenario, adicionalmente, persisten las dudas acerca del financiamiento de la propuesta y de dónde saldrán las holguras que el Ejecutivo dijo tener para destinar al aumento de cobertura y los montos del Pilar Solidario.

Por su parte, la presidenta del Senado e integrante de la Comisión de Trabajo reconoció en radio Pauta que en materia de reforma de pensiones "hay un diálogo de sordos, donde sencillamente es muy difícil acercar posiciones con este gobierno y la defensa total del sistema de AFP nos lleva a esto en que estamos, una distancia grande entre poder entendernos", lo que no permitirá cambios estructurales al sistema de pensiones en Chile, aseveró.

Y aunque no da por muerta la reforma, insistió en que es muy difícil acercar posiciones, cuando el Ejecutivo "insiste en que parte del 6% adicional (...), un 3%, vaya a la capitalización individual, lo que es más fondos para las AFP".