Efecto de traspasos masivos en pensiones: montos podrían ser entre 18% y 20% menores

En la tarde de hoy lunes se inició la discusión del proyecto que busca restringir los cambios entre multifondos.

La comisión de Trabajo de la Cámara Baja inició en la tarde de hoy lunes la discusión del proyecto presentado por el gobierno que busca restringir los traspasos masivos entre los multifondos.

En concreto, la iniciativa establece que los afiliados puedan realizar hasta dos traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo, y entre fondos adyacentes (por ejemplo, del A al B) todas las veces que el afiliado lo solicite. El próximo lunes, los diputados retomarán la discusión del proyecto.

En la instancia participó el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, quien expuso sobre los efectos que producen en las pensiones, estos cambios masivos.

Macías alertó sobre el importante daño a los afiliados producto de estos cambios sucesivos de fondos y explicó que la pérdida de rentabilidad de entre 5,7% y 6% que se produce en los cambios, equivale a una pérdida de rentabilidad anual de 0,8%.

"Si esto se lleva al ciclo de vida y se suma lo que se pierde por el hecho de que la cartera tenga una mayor liquidez, se pierde más de 1% anual de rentabilidad. Esto significa que una persona al pensionarse podría tener un monto entre un 18% y 20% menor", advirtió el superintendente.

Respecto a la cantidad de dinero que se movilizó producto de los traspasos durante 2020, indicó que ascendió a US$ 153 mil millones, cifra que representa 60% del valor acumulado de los fondos de pensiones aproximadamente.

Por otra parte, señaló cuánto han aumentado los cambios durante los últimos años. Si en 2014 200 mil personas realizaron traspasos, hoy día hay más de 1 millón de afiliados que se cambian de fondo. "Se han disparado los traspasos, prácticamente se han duplicado de un año a otro y superan lo que hemos visto en años anteriores", agregó Macías.

Efectos prácticos

El timonel de la superintendencia de pensiones, detalló que entre marzo de 2014 y diciembre de 2020, 54,6% de los afiliados se traspasaron de fondo solamente una o dos veces en todo el período.

Si solo se permitieran cambios entre fondos adyacentes como estable el proyecto, en 2020 habría habido una disminución de más de 70% de los traspasos.

Mientras que si solo se pudieran realizar cambios dos veces al año, para el período 2014 - 2020 "la cantidad de traspasos en el sistema se hubiera reducido en 60%", aseguró Macías.

Comisión por cambiarse

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones también participó de la instancia y señaló estar abierto a la idea que han propuesto algunos expertos de que se cobre una comisión por cambio.

Según las palabras del secretario de Estado, la ley vigente establece que los afiliados a las AFP pueden realizar transferencias de sus cuotas entre tipos de fondos, sin embargo se indica en el mismo artículo que los afiliados que efectúan más de dos cambios en el año calendario deberán pagar una comisión fija de su cargo cada vez que se realizan dichos traspasos adicionales.

"En la práctica esto ya no se aplica ya que hoy día la ley establece que esa comisión iría en beneficio de las AFP. Desde ya, acá hay una idea interesante que se podría considerar para un debate que es establecer que los cambios de fondos tengan que pagar un peaje, ya que como he demostrado esos cambios de fondos individuales no son neutros, teniendo efectos sobre terceros, es decir afiliados que no se cambian de fondos", explicó.

Briones aclaró que podría existir un costo o un peaje por hacer estos cambios, pero que en lugar de que este dinero recaudado fuera a las AFP, se destine a los fondos del que las personas se cambian, "en beneficio de las personas que se quedan y así compensar los efectos adversos", agregó.

El jefe de las finanzas públicas también fue muy enfático en que este proyecto ayuda a reducir el conflicto de interés que pueden tener las empresas que entregan recomendaciones de cambios de fondos.

"Me imagino que en el Chile actual lo que queremos es menos conflicto de interés, menos abuso y más claridad. Es evidente que si hubiera por ejemplo una firma privada que hace recomendaciones y es capaz de activar cambios masivos, movilizando varios miles de millones de dólares, quien hace esa recomendación tiene una ventaja, tiene una información que puede llevarla a buscar su propio beneficio tomando posiciones anticipadas sobre las propias recomendaciones que hace", sostuvo Briones.

El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez fue el último en exponer, enfatizando en que limitar el número de traspasos "no genera un corralito, como algunos asesores masivos han indicado".

Según Cortez, la experiencia internacional muestra evidencia mixta. "En varios sistemas los cambios de fondos se asocian a la edad del cotizante, no a especulaciones de corto plazo. Algunos les ponen límites a unos los cambian por año y otros expresamente los prohíben", aclaró.