Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad al proyecto | Minuto a Minuto del retiro del 10%

Pensiones

Fue el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg el encargado de hacer el trámite ante la Comisión de Constitución.

16:10: El diputado Miguel Mellado (RN) pide corregir el proyecto, porque según como está redactado ahora, dijo, va a obligar a los beneficiaros a pagar renta.

16:05: El diputado Jorge Alessandri (UDI) anuncia que votará en contra el proyecto que permite el retito total de fondos a enfermos terminales, porque prefiere que avance la iniciativa presentada por el gobierno en el mismo sentido, y que comenzó su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara esta semana.

15:58: La diputada Gael Yeomans (CS) propone saltarse el requisito de que el afiliado, enfermo terminal, deba pedir autorización de su AFP para continuar la tramitación del retiro de fondos. Una postura similar plantea la diputada Alejandra Sepúlveda FRVS).

15:35: La comisión inicia el debate y votación del proyecto que permite el retiro total de fondos de las personas afectadas por uan enfermedad terminal, dejando para abordar en segundo lugar de la tabla el retiro de fondos.

15:24: El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, hace reserva de constitucionalidad del proyecto establece un segundo retiro de fondos, argumentando que la tramitación de la iniciativa infringe la Constitución en una serie de artículos y, particularmente, plantea que esta materia es de exclusividad del Presidente. Misma que hace extensiva al proyecto relativo a rentas vitacias, por infringir en este caso el derecho de propiedad.

14:20: A minutos del inicio de la votación en particular de la reforma que permite un segundo retiro de fondos, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, adelantó que las indicaciones que preparan las bancadas oficialistas van en la línea de corregir las "inequidades" que existen, a juicio del gobierno, en el proyecto original.

"Son indicaciones que los parlamentarios están discutiendo y también le han pedido opinión a expertos, al gobierno y a diferentes personas, y dicen relación con que, si se avanza en eventuales retiros –lo que nosotros consideramos que no es lo conveniente, lo deseable ni lo que queremos como gobierno- algunas inequidades queden bien resueltas, como personas que no requiriendo ese retiro lo retiran, lo hacen sin pagar impuestos, tienen altas rentas, no tienen la necesidad. Y, por lo tanto, frente a esas inequidades, consideramos que lo que se ha planteado debe corregirse", explicó el titular de la Segpres.

En tal sentido, se explayó en que lo que le interesa al gobierno es que más que un segundo retiro, esto "permita provocar un acuerdo en materia de pensiones en el Senado, que es lo que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo".

Por su parte, en la misma línea de Monckeberg, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que no se puede seguir postergando la reforma a las pensiones y respecto al retiro de fondos recalcó que la postura del gobierno de rechazar la iniciativa no es per se, sino que se debe a que las mejoras a las pensiones dependen de los fondos que actualmente están en el Pilar Solidario contributivo y que si secan, la capacidad de aumentar las pensiones va bajando.

Y añadió que "he visto indicaciones de Chile Vamos que van en la dirección correcta, creo yo, que es limitarlo a aquellas personas que hayan tenido caída en los ingresos (...); entonces, para qué hacerlo universal, por qué para todos, ¿no será más razonable, como ha planteado Chile Vamos, poder limitarlo a aquellos que hayan tenido una caída importante en los ingresos?".