Ejecutivo no cede y vuelve a cerrar la puerta al retiro de una parte de los ahorros de las AFP

Pensiones

Sin embargo, al finalizar la primera parte de la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Matías Walker (DC) instó al Gobierno a abrirse a la propuesta.

Una tensa jornada se está viviendo este lunes en el Congreso, específicamente en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que discute hoy -hasta total despacho- la iniciativa que modifica la Carta Fundamental y abre la puerta a rescatar un porcentaje de los fondos de AFP durante el estado de catástrofe.

A la instancia, fueron invitados los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, de la Segpres, Claudio Alvarado y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quienes se alinearon y criticaron fuertemente la idea de que los afiliados puedan retirar una parte de sus ahorros previsionales.

Sin embargo, al finalizar la primera parte de la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Matías Walker (DC) instó al Ejecutivo a aceptar la idea. "Esperamos que al igual que en el Ingreso Familiar de Emergencia, Fogape y postnatal, el Gobierno se abra a acoger las propuestas", puntualizó.

El titular de Hacienda, uno de los primeros en exponer, recalcó que dar esta opción a los afiliados es una mala propuesta. "Aquí se ha planteado que yo habría cerrado la puerta a un debate. Jamás he ocupado la palabra cerrar la puerta (...) He dicho a nombre del Ejecutivo, que esto nos parece una muy mala idea y es legítimo que el Ejecutivo manifieste su postura en esta materia", sostuvo.

Asimismo, remarcó que plantear el retiro de ahorros "es debilitar la construcción de una pensión, es incompatible con al mismo tiempo sostener una discusión seria y necesaria sobre cómo fortalecer nuestro sistema de pensiones. Tenemos que optar, o es lo uno o es lo otro. Es desvestir a un santo para vestir a otro", sostuvo.

En ese sentido, defendió las propuestas para ayudar a la clase media, presentadas ayer por el Presidente Sebastián Piñera. "Hemos presentado una serie de medidas para ir en apoyo a la clase media, y en este debate del retiro de los fondos se ha planteado como eje central a la clase media. Pues bien, la propuesta que hemos hecho es una medida superior que el retiro de los fondos", aseguró.

Briones también se refirió a la opción de que el rescate de los ahorros sea un autopréstamo. "Supongamos que un trabajador retira 50 UF y luego devolvería esas 50 UF. Al comparar esta situación con un préstamo solidario por 50 UF -que se devuelven cuatro años después- uno podría decir que ambos escenarios son iguales, recibí 50 UF, devolví 50 UF, pero nos estamos olvidando de un punto muy importante. En el caso del préstamo, el trabajador no tuvo que sacar los dineros de sus fondos, por lo que esos fondos son capaces de generar la rentabilidad propia de las inversiones. Esos 50 UF se pueden transformar en 60-70 UF dependiendo de la rentabilidad", indicó.

En segundo lugar, Zaldívar advirtió sobre el peligro de estar debatiendo la misma materia en tres comisiones diferentes. "Me parece muy peligroso que se esté discutiendo exactamente lo mismo en tres instancias diferentes, y que no estén conversando entre ellas".

Según la secretaria de Estado, "esto va a generar un problema legislativo y de armonía muy grande, porque lo tenemos en la Comisión de Constitución del Senado, se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado, y en la de Constitución de la Cámara de Diputados".

La ministra aseguró que en el Gobierno estiman que el tema debería ser discutido en la comisión de Trabajo por dos razones. "¿Corresponde o no corresponde que una norma de esta naturaleza esté en la Constitución? (...) No puede ser que en una Constitución, nosotros lleguemos a un nivel de detalle como el que se está planteando, en torno a una norma muy específica que lo que está planteando es autorizar o no el retiro de fondos de un sistema de pensiones. Lo que debe estar en la Constitución son los grandes lineamientos, cuáles son las reglas del juego de las que nos queremos dotar como país", explicó.

El segundo motivo tiene relación con si realmente se puede modificar el DL 3.500 (que norma el sistema previsional) a partir de la Constitución. "Lo que se está planteando como técnica legislativa es modificar una ley a través de una incorporación de una norma en la Constitución", recalcó Zaldívar.

Por último, el ministro Alvarado defendió el actuar del Ejecutivo. "¿El Gobierno ha sido indiferente frente a la situación que viven miles de chilenos que han visto una caída en sus ingresos? Claramente no. El bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia, se fortaleció la Ley de Protección del Empleo y el Seguro de Cesantía, obviamente el Gobierno no ha sido indiferente", sostuvo.

Te puede interesar: Propuesta que busca que ahorrantes de APV puedan retirar sus fondos sin pagar impuestos beneficiaría a los de mayores ingresos

Alvarado señaló que "sin lugar a dudas, (el retiro anticipado de fondos) tiene un efecto negativo en las pensiones de vejez. Debemos preguntarnos si vale la pena hipotecar una política pública de largo plazo como es la pensión, para solucionar problemas contingentes de corto plazo, que están siendo atendidos por diferentes instrumentos que el mismo Congreso ha aprobado en los últimos meses".

"Una política pública como esta termina beneficiando mucho más a quienes más tienen y en consecuencia, cuando no hay restricciones para quienes pueden retirar, indudablemente que aquellos que tienen mejores condiciones, que han podido acumular más recursos, pueden verse beneficiados, sin contribuir con impuestos y de esta forma, hacer un 'muy buen negocio'", agregó.

A su vez, se refirió a la propuesta de algunos parlamentarios que han señalado que se podría poner un límite para no beneficiar a los que más ingresos tienen. "Esto sería insuficiente porque con los actuales niveles de ahorros de las AFP, el 55% de los afiliados podría retirar menos de $ 450 mil, lo cual es totalmente insuficiente para enfrentar meses de bajas de los salarios", sostuvo.