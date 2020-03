Ejecutivo no ingresará discusión inmediata a reforma previsional

Pensiones

Ahora el proyecto tiene un plazo de 30 días para ser discutido en la comisión de Trabajo del Senado.

Este miércoles cerca de las 13:00 horas se retomó la tramitación legislativa de la reforma previsional, en la comisión del Trabajo del Senado.

A la instancia, asistió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar quien anunció que el Gobierno no ingresará la discusión inmediata, sino que la urgencia simple, por lo que el proyecto ahora tiene un plazo de 30 días para ser debatido.

"Estamos todos de acuerdo en lo urgente y fundamental que es este tema para todos los chilenos. Habiendo conversado un cronograma y habiendo establecido de que existe la disposición tanto de ustedes como de nosotros de darle toda la prioridad a esta materia es que no vamos a presentar la discusión inmediata, sino que vamos a presentar la urgencia simple, para asegurarnos de que vamos a poder tener un horizonte de tiempo", señaló Zaldívar.

Sin embargo, el senador Juan Pablo Letelier (PS) no quedó contento con la nueva urgencia de la iniciativa. "Me revelo contra la pretensión del Ejecutivo de tratar de hacer esta discusión en un mes o de poner urgencias insinuando que no hay una prioridad para nosotros. Crea un pésimo clima", criticó.

Letelier -quien asumiría como presidente de la comisión la próxima semana- agregó que "la ministra ayudará a crear un clima no positivo, ella no como persona, sino como Gobierno. En la Cámara de Diputados tuvieron la capacidad de hacer el debate y en el Senado nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario para el debate", aseguró.

Las palabras del parlamentario provocaron la respuesta del senador Andrés Allamand (RN), quien remarcó que la ley obliga a cumplir las urgencias y que si no se cumplen, hay que hacerse responsable. "Acá hay una ley que ordena que deben cumplirse las urgencias y si la mayoría de la comisión o la presidencia de esta, no quiere cumplir la urgencia, tendrá que hacerse responsable del incumplimiento legal respectivo. Espero que no ocurra", advirtió.

A su vez, señaló que "es curioso lo que ocurre, la oposición dice que el Gobierno no aborda los temas de fondos y cuando los quiere abordar, en vez de dar una respuesta para hacerlo de forma rápida, se hace exactamente lo contrario".

En ese sentido, destacó que la iniciativa previsional ya es conocida por todos los parlamentarios. "Todos estos temas son conocidos por todos los miembros de esta comisión. No hay nada que no haya estado encima de la mesa, que no hayamos estado conversando entre nosotros durante meses. Decir que no se puede aprobar la idea de legislar en 30 días, me parece un planteamiento profundamente equivocado. Creo que perfectamente lo podemos sacar adelante", afirmó.

En cuanto a los cambios que el Ejecutivo conversó con parlamentarios del partido Demócrata Cristiano en enero, la ministra indicó que ingresarán una indicación lo antes posible. "Tenemos la intención de presentar la indicación lo antes posible para que la conozcan. Será básicamente reponer temas que se cayeron en la Cámara de Diputados y mejoramiento del monto del beneficio, la regulación de cooperativas y algunos temas del CASS", precisó.

A su vez, la secretaria de Estado, propuso que se vieran los temas del proyecto por nivel de complejidad de forma tal de avanzar más rápido. "En el ánimo de poder analizar el proyecto en profundidad y poder tomarnos los tiempos que corresponden, es que ayer les había hecho una propuesta de analizar los temas según los niveles de complejidad", sostuvo en la comisión.

"Por ejemplo para analizar la Comisión de Usuarios o el Consejo Consultivo Previsional, no se necesitan números y se pueden comenzar a trabajar. Los días miércoles se podrían ir abordando estos temas por bloque que nos ayudarían a avanzar paralelamente al trabajo más profundo y de la información numérica que ustedes requieren", concluyó.