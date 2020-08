El 86% de los afiliados ya recibió primeros pagos y monto se acerca a US$ 11 mil millones

Pensiones

Casi un mes lleva en régimen la nueva ley que permite rescatar una parte de los ahorros previsionales y según datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), un total de 9.340.025 personas ha solicitado retirar fondos, lo que equivale a 84% del total de afiliados que tiene el sistema de pensiones. De este universo, el 86% ya ha recibido los primeros pagos.



En tanto, el monto pagado asciende a US$ 10.812 millones, mientras que el pago promedio por persona es de $ 1.061.369.



El regulador además indicó que del total de pagos realizados por las administradoras, 94% se ha materializado dentro del plazo legal de 10 días hábiles desde que se ingresa la solicitud de retiro.



Hasta las 17:00 horas de hoy lunes el sistema reportaba un total de 10.226.681 solicitudes de retiro de fondos, de las cuales 12% no han sido acogidas a trámite por validación de los datos entregados por afiliados y beneficiarios. La SP aseguró que se encuentra monitoreando los pagos pendientes de solicitudes, así como todo el proceso de retiro de fondos que lleva a cabo el sistema.



En el desglose por administradora, Provida lidera el total del monto pagado con US$ 2.828 millones. Le sigue Capital con US$ 2.260 millones y Habitat con US$ 2.023 millones. Más abajo se ubica Modelo con US$ 1.735 millones y Planvital US$ 1.233 millones. Por último, se encuentran Cuprum y Uno, con US$ 750 millones y US$ 21 millones, respectivamente.