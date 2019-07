El fallido acuerdo que generó críticas dentro de parlamentarios de oposición

Pensiones

El PPD, PS y Frente Amplio criticaron a Gabriel Silber (DC) y negaron acuerdo con el gobierno.

Un intenso día de discusiones se vivió ayer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. ¿El motivo? Las declaraciones que dio el diputado Gabriel Silber (DC) a Pulso de La Tercera, anunciando que los partidos de la DC, PS, PPD y el PR habían pactado con el gobierno un acuerdo por el proyecto de pensiones.

Los parlamentarios de oposición no tardaron en reaccionar. El PPD Tucapel Jiménez fue uno de los primeros en negar el acuerdo y dijo que "conmigo nadie ha conversado, es todo muy extraño, pero no me involucren en un acuerdo que ni siquiera he conversado y no sé sus condiciones".

El diputado PS Gastón Saavedra indicó que "los que se apresuraron (en hacer la declaración) tendrán que responder". "Primero tienen que estar a la vista los elementos para poder evaluarlo y tener opiniones certeras al respecto y no estar respondiendo a algo que no conocemos", dijo.

La respuesta de Silber

El diputado aludido, Gabriel Silber; respondió que "no me voy a hacer cargo de descalificaciones que van a lo personal más que al fondo de lo que preocupa a los chilenos: las pensiones. Le pediría a la presidenta de la comisión que actúe con más altura de miras, ella es la que ordena el debate. Debiera estar contenta porque hay acuerdos en esta materia y no andar pegando zancadillas", dijo Silber.

Frente a los cuestionamientos del PPD, Silber puntualizó que trabajará junto al PS y el PR. "Uno tiene el cuero duro en política y vamos a trabajar hasta altas horas de la noche si es necesario, lo importante es que los partidos se sientan cómodos a la hora de votar. Lo importante es lo que ocurra mañana (hoy), lo que se vote, más que las descalificaciones".

Para que las indicaciones del gobierno sean aprobadas, se necesitan 7 votos a favor, (que estarían) mientras que en la votación en sala se requieren 89.