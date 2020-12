Pensiones

En el mes, los fondos más riesgosos -A y B- registraron las rentabilidades más altas de 8,82% y 6,76% respectivamente, según Ciedess.

Buenas noticias en noviembre para todos los multifondos que administran las AFP, ya que dejaron atrás los resultados mixtos y la volatilidad de octubre.

Según el boletín mensual elaborado por Ciedess, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, los fondos A y B registraron ganancias de 8,82% y 6,76% respectivamente en el undécimo mes del año; mientras que el C presentó una variación de 4,32%. En tanto, el D y E obtuvieron resultados de 2,26% y 0,43%, respectivamente.

Estas rentabilidades son las terceras más altas para el caso del fondo A (luego de los dos meses de repunte posterior a la crisis subprime, cuando en abril y mayo de 2009 este fondo registró ganancias de 9,01% y 9,50% respectivamente) y la segunda para el fondo B (luego del repunte de 7,86% de abril de 2020, también en el marco post pandemia).

El centro de estudios ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), explicó que en el resultado mensual de los multifondos A, B y C impactó principalmente el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable, tanto a nivel nacional como internacional.

"Pese a que los mercados se han visto marcados por la persistente incertidumbre respecto a la pandemia, los avances de una próxima vacuna, junto con los resultados de las elecciones en EEUU y su avance en el proceso de transición han influido positivamente este mes, especialmente, en las economías emergentes de la mano del rally de los commodities", explicó Ciedess.

En tanto, en la rentabilidad de los fondos D y E influyeron principalmente los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. Al respecto, se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital.

Con todo, a noviembre se apreciaron resultados positivos para todos los multifondos. Los más riesgosos, A y B, registraron ganancias de 3,69% y 4,74%, respectivamente; mientras que el fondo C presentó una variación de 4,79%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron rentabilidades de 3,71% el Tipo D y 3,91% el Tipo E.

Recuperación de los multifondos

Según Ciedess, a consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, los multifondos registraron caídas (en términos reales) de 28% para el fondo A, 23% para el B, 17% para el C, 12% para el D y 6% para el E. Sin embargo, gran parte de estas pérdidas, e incluso su totalidad en el caso de los fondos B, C, D y E se han revertido. La rentabilidad real acumulada más baja registrada durante el año fue de -22,95% para el fondo A, -18,99% para el B, -15,16% para el C, -11,95% para el D y -6,01% para el E.

"Dada la mayor volatilidad existente por la pandemia, los fondos más riesgosos son los que han tardado más en recuperarse de las caídas sufridas en marzo. Por ejemplo, considerando el total de las pérdidas debido a la crisis, a la fecha sólo el fondo A presenta una leve brecha pendiente (recuperación del 96%), mientras que los fondos B, C, D y E se han recuperado totalmente", explicó la consultora.