El TC revisa hoy la admisibilidad del requerimiento del Gobierno contra el tercer retiro de fondos de AFP

El ministro Iván Aróstica señaló que no necesariamente el tribunal fallará de la misma manera que en el segundo rescate de fondos, cuyo proyecto de parlamentarios fue declarado inconstitucional.

Tal como estaba anunciado, el Tribunal Constitucional (TC) comenzó hoy a revisar el requerimiento presentado por el Gobierno en contra de la reforma parlamentaria que permite un tercer retiro de fondos desde las AFP.

Minutos antes del inicio de la sesión, el ministro del tribunal, Iván Aróstica, aclaró que en la jornada de hoy sólo se revisará si el requerimiento es admisible, pero no se entrará al fondo de la cuestión.

"Lo que hoy se examina es el requerimiento. No se ve el proyecto objetado del Congreso, se ve únicamente y exclusivamente si el requerimiento cumple los requisitos que establece la Constitución", señaló el ministro antes de ingresar al TC, según lo consigna el diario La Tercera.

Si el requerimiento cumple o no con los requisitos debiera resolverse durante esta jornada y entre el 4 y 6 de mayo el tribunal deberá zanjar si la presentación llega al Pleno, explicó Aróstica.

Consultado acerca de la posibilidad de que en esta ocasión se mantengan las posturas que los ministros ya expresaron en el marco del requerimiento presentado por el Gobierno al segundo retiro parlamentario, que fue declarado inconstitucional, el ministro Aróstica eludió una respuesta directa; sin embargo, señaló que "han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y hoy".

Y añadió que "todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos".

Respecto de la creciente presión ciudadana y política para que el tribunal no declare inconstitucional la propuesta parlamentaria, Aróstica argumentó que "como todo ciudadano sentimos y somos empáticos con la situación de ciudadanía". No obstante, "lamentablemente, no nos corresponde en nuestra sentencia hacernos cargo de eso. Es una cuestión muy relevante, pero vamos a ver la cuestión de derecho nuevas, que han ocurrido entre el 30 de diciembre y hoy, y hay factores bien importantes", insistió.

El proceso se realiza en paralelo al ingreso del proyecto de tercer retiro patrocinado por el Gobierno y que ingresó anoche, pasadas las 21:00 horas, a la Cámara de Diputados, que dará cuenta hoy mismo en la Sala para que inicie su tramitación con urgencia inmediata. Es decir, tiene seis días en cada cámara para ser estudiado.