Encuesta de Habitat: la gran mayoría prefiere que el 4% adicional sea gestionado por la AFP

Pensiones

"Las respuestas de nuestra encuesta es un indicador incuestionable para lo que la mayoría silenciosa quiere para su 4%", sostuvo el presidente de Habitat.

La nueva y cuestionada encuesta realizada por Habitat entre sus cliente sobre la opinión que tiene estos sobre la reforma de pensiones que está actualmente en el Congreso ya tiene sus resultados, los que fueron informados por la administradora de fondos de pensiones.

En una conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Cristián Rodríguez, indicó que respondieron la encuesta 95.773 personas, lo que supera las 65.261 que lo hicieron en 2017 cuando se realizó otra consulta.

Desde las AFP critican que el proyecto de ley no los considera para administrar el 4% extra que ahorrarán los cotizantes, por lo que la primera pregunta de la encuesta que le valió un oficio de la Superintendencia de Pensiones fue si ¿Te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador del 4% de Ahorro Previsional Adicional considerando que, al menos Habitat, no te cobraría una comisión extra por ello? El 74,8% respondió que sí, mientras que el restante 25,2% optó por la opción no.

La segunda pregunta decía ¿Habitat, sin costo o Ente Público, con costo? El 74,4% de los encuestados respondió que prefería que su 4% de cotización adicional sea administrado por Habitat, mientras que el 25,6% indicó que elegiría al ente público.

"La opinión que expresaron miles de decenas de afiliados, es un claro y potente mensaje. Es un indicador incuestionable para lo que la mayoría silenciosa quiere para su 4%, derriba muchas ideas que no representan a la mayoría y afortunadamente hay tiempo para corregir esto", sostuvo Rodríguez.

"Es una mensaje muy valioso para la discusión para entender cuál es la realidad de lo que quieren las personas y no legislar o discutir sobre el eslogan o de algunos comentarios de redes sociales", acotó el timonel de Habitat.

Por su parte, el gerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, puso enfásis en que desde el punto de vista técnico "no tiene sentido restringir la administración del 4% y dejar fuera a las AFP y desde el punto de vista de las personas tampoco, porque nos están diciendo que prefieren que su plata la administren la AFP y no el ente público".

Además, destacó el nivel de recepción de la encuesta realizada por la administradora, indicando que "es una de las consultas más amplias que se ha realizado en el país de este tipo, respondieron más de 95 mil personas".

Comisión de Hacienda no ha dado respuesta a Habitat

Rodríguez además señaló que como AFP han intentado en varias ocasiones ir a presentar sus inquietudes a la Cámara de Diputados en la discusión del proyecto, sin embargo, no se les ha dado la oportunidad.

"Si no quieren escuchar a las personas, nosotros no tenemos nada más que hacer. Pedimos ir y presentar en la comisión de Trabajo y no nos invitaron. Ahora, tenemos puesta una solicitud para ir a presentar a la comisión de Hacienda y no hemos tenido ninguna respuesta", criticó.

"Está bien que hayan hecho un acuerdo para poder lograr esto, pero eso es un acuerdo, que me imagino está basado en lo que ambas partes piensan que la gente quiere", sostuvo.

La Superintendencia de Pensiones realizó una fiscalización mientras se desarrollaba la consulta y los resultados fueron certificados por notario público.