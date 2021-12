Esta semana el Congreso estará atento al ingreso del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) del Ejecutivo

Pensiones

Con una agenda sin proyectos especialmente potentes esta semana, se tomará el debate este que no ha ingresado aún.

Tras casi 15 días del anuncio del presidente Sebastián Piñera de que enviaría al Congreso un proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), el Ejecutivo aún no ingresa el texto y se mantiene la incertidumbre acerca de si finalmente esta semana los parlamentarios podrán conocer en detalle su contenido. Ello, pese a que el sábado recién pasado, desde La Moneda circuló un documento que daba cuenta de los principales aspectos de la propuesta.

Desde la oposición presionan al Ejecutivo para que ingrese la iniciativa, pues existe –dicen- un acuerdo transversal respecto al tema, lo que podría generar que tuviera una rápida y expedita tramitación; pero temen que superada la segunda vuelta, con un resultado desfavorable para el oficialismo, el gobierno no tenga la misma urgencia que cuando Piñera hizo el anuncio.

Por lo que, paradojalmente, todo indica que la agenda del Congreso estará tomada por un proyecto que aún no está en trámite, pero en el que también están las miradas de la ciudadanía, que ve en la propuesta una posibilidad cierta de mejorar sus pensiones.

Otro proyecto que sí está en condiciones de ser puesto en tabla en la Comisión de Constitución de la Cámara, pero que aparentemente ha ido perdiendo fuerza es el de quinto retiro de fondos desde las AFP. Todo indica que la oposición aún no encuentra la fórmula para asegurar su aprobación, por lo que pese a las expectativas generadas, podría seguir esperando.

A lo que se suma que con el triunfo de Gabriel Boric, este tipo de giros pudiera perder fuerza en el Congreso, pues las bancadas que lo apoyan podrían preferir dar señales para tranquilizar a los mercados. Pero todo está por verse, por ahora no hay señales de que la iniciativa se moviera esta semana, porque hasta hoy no figura en la tabla de la comisión.

La agenda

Lo que sí está agendado es que el miércoles 22, la Comisión de Trabajo del Senado continuará con el estudio del proyecto sobre el cierre de los establecimientos de comercio y el descanso de los trabajadores del comercio. Ese mismo día, a partir de las 15:00 se realizará una nueva sesión de la Comisión Mixta para el proyecto de reforma al Código de Aguas.

También para el miércoles 22, la Sala del Senado tiene contemplado analizar en particular, entre otras materias, el proyecto que obliga a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos.

Por otro lado, hoy se vota la prórroga al estado de excepción en la Macrozona Sur en la Cámara, a partir de las 16:00 horas, y mañana martes en sesión especial, el Senado hará lo propio. El oficialismo ha instado desde el domingo en la noche al Presidente electo y diputado Gabriel Boric (CS) a que apruebe esta nueva prórroga como una forma de manifestar su compromiso con la Región de La Araucanía; sin embargo, Boric siempre se ha mostrado en contra. Habrá que ver qué ocurre hoy, ya que a las 14:00 horas sostendrá una reunión protocolar con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda y sólo después de eso podría trasladarse al Congreso en Valparaíso.