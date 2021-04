Expertos: baja comisión de Modelo no presionaría al resto de las AFP a disminuir sus precios

Pensiones

La principal razón que argumentan es que en Chile los afiliados no se cambian masivamente por los costos que aplican las gestoras de pensiones.

Más allá de las discusiones en torno a la reforma de pensiones, la semana pasada estuvo marcada por el golpe a la mesa que dio AFP Modelo al quedarse con la licitación de cartera de nuevos afiliados, correspondiente a 2021-2023.

Lo anterior significa que a partir de octubre, la administradora ligada al empresario Andrés Navarro, disminuirá su comisión desde un 0,77% de la renta imponible hasta un 0,58%, ubicándose como la más barata del sector y captando a los nuevos entrantes al sistema de pensiones por los dos años siguientes.



La licitación volvió a abrir el antiguo debate sobre si esta baja comisión presionará al resto de la industria a disminuir sus cobros, sobre todo, en un ambiente sociopolítico muy distinto al de hace dos años, con estallido social de por medio.

La última vez que una AFP bajó su comisión sin licitación de cartera fue Cuprum, cuando en 2018 rebajó su cobro desde 1,48% a 1,44%, quedando al mismo nivel de Capital y dejando a ProVida como la más cara, con un 1,45%.

En tanto, la comisión de Habitat se ubica en 1,27%, por sobre la de PlanVital, la que también en 2018 decidió subir la prima desde un 0,41% a un 1,16%. Por último, en 2019 entró UNO cobrando un 0,69%.

Sensibilidad en el precio

Los expertos y consultores de la industria previsional estiman que la estrategia adoptada por Modelo no será replicada por el resto de los players ya que, como han repetido años atrás, los afiliados no se cambian masivamente por los costos de las AFP.

"Haciendo un poco de historia, la implementación de licitaciones para nuevos afiliados produjo diferencias de hasta 3,8 veces en el nivel de comisiones por cotizaciones obligatorias (1,54% ProVida versus 0,41% PlanVital en 2017). Con esto, aprendimos que los afiliados eran insensibles a fuertes disminuciones en las comisiones" explica el académico de la FEN de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López.

"La evidencia muestra que el comportamiento de los afiliados no es precisamente racional.

Cuando hay evidencia de una menor comisión, no tenemos movimientos masivos desde las AFP más caras a las más baratas. Eso es revelador de una inercia masiva, de una mezcla de desconocimiento y poca disposición a tomar decisiones sobre la materia", agrega el exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro.

Como consecuencia de la impermeabilidad de los afiliados respecto al precio, los expertos señalan que las AFP no tendrían muchos incentivos comerciales para llevar sus comisiones a niveles más bajos.

"Las AFP más caras no tienen incentivos para bajar comisiones. No van a ganar más mercado, porque con la estructura que tienen pierden si lo hacen, ya que tendrían pocos traspasos positivos, entonces perderán ingresos, utilidades. Con el actual esquema no tienen ningún incentivo a bajarlas", comenta el académico de la FEN de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz.