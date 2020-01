Expresidente de las AFP considera que la solidaridad del sistema debe ser financiada vía impuestos

Pensiones

Andrés Santa Cruz dijo que es "insólito que la gente no pueda elegir quién administra su 6% adicional”, en referencia a que el aumento de cotización será administrado por un ente estatal y no las gestoras de pensiones.

En entrevista hoy en Pulso de diario La Tercera el expresidente de CPC y de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, abordó la contingencia nacional en medio del debate por la reforma de pensiones y de cara al diseño de una nueva Constitución. Todo esto en medio de una histórica baja aprobación sobre la gestión del Presidente de la República, Sebastián Piñera, tras la Encuesta CEP que dio cuenta de un desplome a un 6%.

Sobre la reforma de pensiones que plantea el Gobierno con una cotización extra de 6%, con cargo al empleador, que se divida en partes iguales entre la cuenta individual y un fondo colectivo y que sería administrada por una entidad pública y no por las AFP, señaló: “Eso no apunta a mejorar las pensiones de las personas, más aún cuando las AFP lo han hecho bien, en forma seria y rentable. No me queda claro que lo mismo ocurrirá cuando la plata la maneje un ente estatal, porque cuando hemos visto administraciones estatales, ¡por Dios que se ha perdido plata!".

En relación a la posibildad de que entidades sin fines de lucro ingresen a competir en el sistema administrando los fondos de pensiones dijo: “Respecto a otras instituciones que administren cotizaciones y que haya competencia, bienvenido sea, mientras todos lo hagan con las mismas reglas, en la misma cancha. Es insólito que la gente no pueda elegir quién administra su 6% adicional”.

En términos generales se manifestó a favor de que se lleve a cabo una reforma, ya que “necesitamos una reforma previsional sí o sí. Es un tema que no puede esperar. Hay que mejorar las pensiones de hoy sin afectar a los pensionados del futuro. Es fundamental incrementar la tasa de cotización y ojalá llegar a los niveles que rondan el 19% de los países OCDE”.

Si bien a su juicio “lo más razonable es que todos los aportes adicionales vayan a las cuentas individuales y que la solidaridad, que es necesaria, se haga a través de impuestos, porque así los que más tienen ponen los recursos para la solidaridad” agregó que ”si para que hoy se pueda lograr un acuerdo por Chile tenemos que destinar unos puntos extra de la cotización hacia solidaridad a través de reparto -porque no hay recursos fiscales para mejorar las pensiones de la clase media-, mientras sea algo temporal y si eso posibilita a acuerdos, creo que hay que avanzar”.

“No creo que sea la mejor solución, pero lo más importante es tener una reforma sí o sí y buscar restaurar la cultura de los acuerdos. Pero dejémosle claro a la gente que la solidaridad la están financiando quienes viven de un sueldo y que no son los más ricos de Chile”, señaló.

En lo referente a su postura sobre la necesidad de reformular la Constitución manifestó que estaba en un proceso de “reflexión” y que tenía “sentimientos encontrados”, porque le parece que “necesitamos una Constitución en que todos se sientan parte de ella, que no sea un factor de división, y avanzar en ello no solo me parece razonable, sino que bueno. Pero que haya una presión a través de la violencia para forzar este tema me preocupa”.

