Ferreiro y anuncio por pensiones: "Me parecen positivos los llamados al diálogo, pero me parecería mejor que hubiese una acogida"

Pensiones

El exsuperintendente de AFP señala que las medidas que presentó hoy el Presidente Sebastián Piñera son mejores propuestas que el retiro de fondos previsionales.

Un llamado al diálogo para avanzar hacia un sistema de pensiones mixto fue el que hizo hoy martes el Presidente Sebastián Piñera, como una respuesta a los planteamientos que apuntan a un cambio de diseño en el modelo previsional.

El exsuperintendente de AFP (actual Superintendencia de Pensiones), Alejandro Ferreiro, valora el anuncio del mandatario y espera que estos sean acogidos por sectores de oposición.

"Me parecen positivos los llamados al diálogo, pero me parecería mejor que hubiese una acogida. Esa ha sido mi postura siempre y no veo razón por la cual hoy, cuando probablemente más que nunca se necesite una actitud de cooperación, pueda pensar distinto", indica el abogado consultado por DF.

"En el campo de las pensiones se requieren diálogos, acercamientos, esfuerzos por construir un modelo que nos permita sentirnos todos razonablemente representados en el sistema. Hay posiciones contrapuestas, sobreideologización en el debate y no siempre ponemos los argumentos, fundamentos, la historia y los números arriba de la mesa, pero hay que hacer un esfuerzo por identificar algo que genere sustentabilidad en el largo plazo, que sea solidario en la percepción de las personas, eficiente y que sean pensiones que estén debidamente financiadas", añade.

El también exministro de Economía señala que las medidas de apoyo a la clase media que anunció hoy el Presidente, como el bono de $ 500.000 y el crédito blando, son mejores propuestas que el retiro de fondos previsionales.

"Como se mezcló el tema de la AFP con la cuestión de la clase media y mucha gente cree que la solución pasa por el retiro de los fondos, es inevitable hacerse cargo de una reforma previsional pendiente sobre la cual se ha avanzado, pero que todavía no cuaja y este es el momento de hacerlo cuajar. Eso requiere rigor técnico para buscar la mejor solución posible, amplitud de miras, algo de generosidad y disposición a llegar a acuerdos. Si cada quien tira hacia su propia trinchera, de aquí no vamos a salir bien", dice.

Mejoras al sistema

Respecto de los factores que pueden mejorar el sistema de pensiones, Ferreiro apunta que hay parámetros, como la cotización, que deben incrementar.

"Se requiere un sistema de pensiones robusto que mejore las pensiones. Eso significa que el esfuerzo de ahorro y cotización tiene que crecer. El 10% de cotización nos conduce a pensiones miserables y eso está garantizado", explica.

"No hay sistema de pensiones que aguante si no se hacen mayores esfuerzos de ahorro, si no aumentamos la frecuencia de las personas que cotizan y si no asumimos que hay que postergar la edad de jubilación. Hay un aumento en la expectativa de vida de las personas, hay una caída en las tasas de interés en el mundo. Sé que esto no es fácil de digerir por el mundo social y por el mundo político, pero lo otro es cortoplacismo y demagogia", acota el exregulador.