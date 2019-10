Fondos de pensiones alcanzan una rentabilidad real de 14% al tercer trimestre

Pensiones

Si bien el mercado financiero mundial sigue dominado por una alta volatilidad, la diversificación de las inversiones realizadas por los fondos de pensiones chilenos ha contribuido a permear parte de este escenario y así es como al cierre del tercer trimestre de año anotaron una rentabilidad real de 14,08%. Tras este desempeño, los activos previsionales llegaron a US$ 216.842 millones a septiembre pasado.



De acuerdo al informe mensual de la Superintendencia de Pensiones (SP), en los nueve primeros meses de 2019 las inversiones en instrumentos extranjeros y renta fija local jugaron a favor de los ahorros previsionales de los trabajadores, siendo el Fondo D (conservador) el que obtuvo la mayor rentabilidad real del período: 15,30%.



Le siguieron los fondos C (intermedio) y E (más conservador), con retornos de 14,08% y 12,67%, respectivamente. Este buen desempeño también se observó en el Fondo B (riesgoso), con una rentabilidad acumulada real de 11,61%, así como en las inversiones realizadas por el Fondo A (más riesgoso), que ganó un 11,28% real en el período.



El análisis de los datos indica que durante septiembre la renta variable fue determinante para obtener buenos resultados. Así es como el Fondo A lideró con una rentabilidad mensual real de 4%, mientras que el B le siguió con un alza de 2,91% y el C, con un retorno de 1,53%. En tanto, un comportamiento distinto tuvieron los fondos D y E, ya que mientras el primero ganó 0,31%, el segundo perdió 0,23%.



Lo anterior también se observó en materia de los fondos de cesantía, los que al tercer trimestre de 2019 totalizaron US$ 12.949 millones. Este resultado se debe al buen desempeño del Fondo de Cesantía correspondiente a las cuentas individuales (CIC), que acumula una rentabilidad real de 8,19%, mientras que el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) ganó un 12,27% en el período analizado. El desempeño mensual, sin embargo, fue menos favorable: el primero cayó 0,23% y el segundo avanzó apenas 0,09% real.

La rentabilidad del Fondo de Cesantía en septiembre pasado se explicó por el retorno negativo que presentaron las inversiones en instrumentos de renta fija nacional. En septiembre último, de hecho, se observó un alza en las tasas de interés de los títulos de deuda local, lo que afectó la rentabilidad de este fondo por la vía de las pérdidas de capital. Lo anterior se puede apreciar al observar la rentabilidad nominal del índice SP_RF, que presentó una caída de 0,42% en septiembre.