Fondos de pensiones repuntan en abril de la mano de los más riesgosos

Pensiones

Sin embargo, la rentabilidad acumulada en el año se mantiene en rojo, salvo el fondo E.

Luego de las fuertes pérdidas registradas en marzo pasado, lo que se explica fundamentalmente por el agresivo impacto que ha tenido en los mercados la crisis sanitaria mundial del Covid-19, los fondos de pensiones chilenos dieron vuelta los datos y en abril pasado lograron recuperar parte de importante de las pérdidas. Pese a esto, en lo que va de este 2020 casi todos los multifondos mantienen su desempeño en rojo, con excepción del Fondo E.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), en abril pasado el Fondo A (más riesgoso) lideró con una rentabilidad real de 8,61%, seguido de los fondos B (riesgoso) y C (intermedio), con retornos de 7,86% y 7,50%, respectivamente. De igual modo, el Fondo D (conservador) ganó un 6,87%, mientras que el E (más conservador) logró un 5,06%.

Con esto, los activos previsionales alcanzaron UF 5.421 millones al 30 de abril de 2020. Esta cifra equivale a US$ 185.915 millones, con un tipo de cambio de $ 836,62 a igual fecha. En adelante, el regulador informará el valor de los activos previsionales en Unidades de Fomento (UF), debido a que esta variable es la utilizada para el cálculo de las pensiones.

Fondos en abril

Los datos muestran que en abril la rentabilidad del fondo A se explica principalmente por el retorno positivo que presentaron las inversiones de instrumentos extranjeros y acciones locales. Lo anterior se puede apreciar al considerar como referencia la rentabilidad en dólares del índice MSCI mundial, con un alza de 10,69%1 en el mes, y el retorno mensual de los títulos accionarios locales medido por el IPSA, que presentó un aumento de 21,06%1 durante el mismo mes.



Por su parte, la rentabilidad de los fondos B, C, D y E se explica principalmente por el retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros, acciones nacionales y títulos de deuda local. Al respecto, durante el mes de abril se observó una disminución en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, lo que implicó un aporte positivo a la rentabilidad de estos fondos por la vía de las ganancias de capital.



Lo anterior, sin embargo, no fue suficiente para revertir el difícil inicio de año que han tenido los fondos A, B, C y D, aún impactados por las variaciones negativas de marzo. El fondo tipo E ha logrado recuperarse completamente de las pérdidas y no presenta variación en el mismo período.

Según los datos, en enero-abril 2020 el Fondo A acumula una pérdida de 9,87%, mientras que el Fondo B una de 7,48% y el C, un retroceso de 5,02%. El Fondo D disminuyó un 3,43%, pero el Fondo E logró revertir las pérdidas, presentando una variación nula.