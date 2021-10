Gabriel Silber (DC) por debate sobre segundo anticipo en el Senado: “Lo más importante para nosotros es el cuarto retiro, sin letra chica y sin impuestos”

Pensiones

Sin embargo, el diputado falangista aclara que en la Cámara están abiertos a que los senadores “hagan lo suyo”.

Hoy se comienza a estudiar el cuarto retiro desde las AFP en la Comisión de Constitución del Senado, en medio de un debate en que en la oposición no hay acuerdo no sólo respecto de la necesidad de este nuevo giro; sino que, adicionalmente, tampoco existe una sola postura en lo relativo al segundo anticipo de rentas vitalicias.

En esta conversación con Diario Financiero, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el DC Gabriel Silber asegura que la prioridad para el sector es el cuarto retiro; sin embargo, en lo que respecta al segundo anticipo de rentas vitalicias señala que "estamos expectantes, ya sea que el gobierno presente una alternativa o los propios senadores hagan lo suyo".

Silber esencialmente critica la decisión del gobierno de retirarle la urgencia al proyecto de ley corta de pensiones, asegurando que el Ejecutivo ha mostrado "una actitud vacilante y hasta contradictoria" en esta materia y acusa que al ministro del Trabajo, Patricio Melero "le incomodó" que se tocara a las AFP en el marco del debate de la iniciativa.

-¿Qué le parece que el gobierno le haya quitado la urgencia a la ley corta de pensiones tras los cambios con que la aprobó la Comisión de Trabajo que usted encabeza?

-Finalmente, el gobierno, en materia de pensiones, tiene una actitud vacilante y hasta contradictoria. Nos hizo legislar a matacaballo en la Comisión de Trabajo, con discusión inmediata, incluso instalando la idea de dilación respecto a cómo tramitamos el proyecto. Una vez despachado, hace totalmente lo contrario, le quita la urgencia incluso para la vuelta de la distrital cuando será su tratamiento en la Comisión de Hacienda.

-¿A qué atribuye esta decisión?

-Parece que le incomodó al ministro (Patricio) Melero que en el debate de la pensiones tocáramos las AFP, cosa que es inabdicable en un Parlamento o una democracia aceptar que los proyectos sufren cambios en el Congreso. Y es casi una vergüenza, cuando estamos en condiciones de reajustar los pagos a los pensionados, el que el gobierno se reste de tramitar su propio proyecto.

"Es imposible financiar todas las necesidades"

-Imagino que el gobierno hizo esto para negociar y, en ese contexto, la pregunta es ¿qué está la oposición dispuesta a negociar?

-Donde el gobierno cerró las puertas, en el tema de las AFP, nosotros las abrimos y tenemos todas las opciones sobre la mesa. Más aún, tomamos la propuesta del exministro (Ignacio) Briones en materia de exenciones, que señala que sin generar nuevos impuestos estamos en condiciones de llegar a US$ 3.100 millones de recaudación; a diferencia del proyecto del Ejecutivo que hace una proyección de US$ 1.100 millones en materia de exenciones. Así, tenemos una holgura de US$ 2.000 millones adicionales sobre la mesa para discutir y deliberar como país dónde ponemos las prioridades en materia de pensiones. Ya sea en elevar el Pilar Solidario, montos o cobertura o financiar, por ejemplo, el seguro de longevidad, que permita abreviar las tablas de longevidad hasta los 85 años. Esa discusión es la que instalamos a partir de lo que hicimos en la Comisión de Trabajo.

-Pero insisto en mi pregunta, ¿en qué está dispuesta a ceder la oposición?

-Nosotros estamos disponibles, como oposición, a discutir distintas fórmulas. Pero desde la base incluso tomando la propuesta más conservadora de quien fuera el asesor en las finanzas del presidente Piñera, existen US$ 2.000 millones adicionales que pudiésemos destinar a estas distintas alternativas. Es imposible financiar todas las necesidades de manera simultánea y la política pública que financiemos, obviamente, debe ser parte de esta negociación.

-¿Para ustedes como oposición cuál es la prioridad?

-A nosotros nos gustaría ir sentando, en este debate parlamentario, a lo menos, las bases de la creación de una pensión básica universal. La ingeniería de detalle podríamos construirla en otro proyecto, pero el marco irlo definiendo en esta ley, ya que se desahució la ley larga en materia de pensiones.

Rentas vitalicias

-No puedo dejar de preguntarle, ¿qué le parece que la oposición esté dando señales de no estar disponible a apoyar la fórmula de la Cámara en materia de anticipo de rentas vitalicias?

-Si el Senado tiene una fórmula alternativa para hacer simétricos los beneficios y alcance de los retiros de quienes tienen su dinero en las AFP versus a quienes lo tiene en las compañías de seguros, obviamente, estamos disponibles para buscar mejores fórmulas. Pero en la base del debate está que quienes depositaron sus recursos en las compañías de seguros no están alcanzando los beneficios que sí han tenido quienes entregaron sus recursos a las AFP, en cualquiera de sus modalidades.

-En términos más políticos, ¿cuál sería, a su juicio, la señal que daría la oposición en el Senado si se niega a avanzar en el segundo anticipo?

-Lo más importante para nosotros es el cuarto retiro, sin letra chica y sin impuestos. Eso es el "desde" de cualquier propuesta. Y en rentas vitalicias, estamos expectantes, ya sea que el gobierno presente una alternativa o los propios senadores hagan lo suyo. Lo que ocurre es que los recursos, más allá de la reserva técnica, desde el punto de vista de la compañía, finalmente terminan en una reaseguradora y esos dineros los pierde la compañía. El cómo recuperarlos, obviamente, está en la base del modelo con que operan las empresas de seguros.