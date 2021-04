Gobierno anuncia proyecto de tercer retiro con bono a quienes no tienen fondos y apoyo a rentas vitalicias

Pensiones

Anunció lo hizo anoche el presidente Sebastián Piñera, quien afinó la propuesta que ingresará hoy al Congreso con representantes de Chile Vamos durante el fin de semana.

Luego de intensas gestiones de parte del Gobierno para intentar destrabar la compleja situación política suscitada con el Congreso, el presidente Sebastián Piñera anunció anoche que enviará hoy al Parlamento su propio proyecto de retiro y recuperación de los ahorros previsionales.

Ello pese a que no retirará del Tribunal Constitucional el requerimiento en contra de la iniciativa parlamentaria, mismo que el organismo comenzará a revisar mañana.

Según señaló el mandatario, la propuesta -que espera concite el respaldo de todos los sectores- contempla el retiro de hasta el 10% de los ahorros con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF; los cotizantes de rentas superiores a $ 1.800.000 deberán pagar impuestos y establece un sistema de reintegro de fondos a través del cual se incrementará la cotización de quienes hagan uso del retiro en un 2% adicional, 1% con cargo al empleador y el otro 1% a cargo del Estado.

Quienes ya no cuenten con fondos en sus cuentas individuales recibirán un bono de cargo fiscal de $ 200 mil. Y a los jubilados por el sistema de rentas vitalicias se les dará un adelanto de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF.

Te puede interesar: ¿Impuestos? ¿Fórmula de reintegro? ¿Bono saldo cero?: Los detalles del proyecto de tercer retiro desde las AFP propuesto por el Gobierno

La idea del tercer retiro del Ejecutivo comenzó a tomar fuerza el viernes pasado, cuando pese a sus intentos, las conversaciones con la oposición no dieron fruto, ya que la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) le notificó a La Moneda que no había margen para un acuerdo mientras el Gobierno no retirara el requerimiento del TC y promulgara el proyecto ya aprobado por el Congreso.

Y en paralelo se estaban realizando negociaciones con el oficialismo, fracturado debido a que Evópoli se restó de las mismas.

Pero las conversaciones entre el Ejecutivo, RN y la UDI, se intensificaron luego que ese mismo día el vocero Jaime Bellolio confirmara que una de las fórmulas que se exploraba para llegar acuerdo tanto con su sector como con la oposición "es precisamente un tercer retiro", la que se concretó anoche.

No obstante, no la hizo propia Evópoli, que nunca compartió la idea de sacar fondos de las AFP para paliar la crisis económica y así lo reiteró a través de una áspera declaración pública en que advirtió que "consideramos que la propuesta del Gobierno no permite dar un cauce institucional definitivo al problema de fondo".

En su mérito

Aunque esta propuesta cuente con el respaldo de gran parte del oficialismo, no será fácil que toda la oposición se allane a aprobarla.

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), adelantó con cautela que "el proyecto se verá en su mérito". Pese a que el senador Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que es "mejor" que el aprobado.