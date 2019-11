Gobierno buscará aumentar el 50% de las pensiones solidarias en un plazo máximo de tres años

Pensiones

Tras la sorpresiva indicación presentada por la diputada Ossandón, aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo baraja una serie de alternativas para alcanzar un acuerdo con la oposición y el oficialismo.

Pareciera ser que las conversaciones entre el gobierno y parlamentarios oficialistas y de oposición para llegar a un acuerdo en el incremento de las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) estaría avanzando.

Tras la sorpresiva indicación presentada la semana pasada por la diputada RN, Ximena Ossandón, de aumentar en 50% las PBS, el Ejecutivo estaría abierto para incrementar estas pensiones pero de manera gradual.

Aunque por ahora el gobierno ha descartado subir de inmediato las PBS en un 50% por el costo fiscal que supone, sí está evaluando llegar a ese porcentaje con una gradualidad de entre dos o tres años.

Una de las alternativas que se está discutiendo es que se apruebe el 20% para el próximo año e incrementar un 15% en 2021 y otro 15% en 2022.

Otra de las opciones que se barajan, según relatan fuentes de Palacio, es aumentar la PBS en un 20%, adelantando el pago y hacerlo válido desde el 1 de diciembre de este año (1 de enero de 2020 es el plan original).

La tarea de alcanzar este acuerdo se le asignó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien tiene una semana para lograr un pacto con la oposición.

Las negociaciones

El jefe de las finanzas públicas no estará sólo en esta nueva negociación, ya que hará dupla junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Ambos comenzaron a tener reuniones con legisladores de todos los sectores. En ellas estará presente el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, que junto a Briones ya tiene dos acuerdos a su haber en materia tributaria y presupuestaria.

De todas formas, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, reconoció al término del Comité Político (donde participa Briones) que “todavía no tenemos una definición del tiempo final y lo que nos interesa es llegar a ese 50% de alza lo antes posible, que nos permita la responsabilidad fiscal, por eso el llamado a la responsabilidad, solamente el Ejecutivo tiene la atribución en materia de gasto fiscal. Entendemos que hay parlamentarios que quieren llegar, pero debe hacerse a través de la negociación, pero no presentando indicaciones que no corresponden. Cuidemos las instituciones y el Parlamento. La invitación es a cuidar la institución”.

En este punto, la indicación presentada por Ossandón, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue el tema que generó alta tensión entre RN y la UDI, con recriminaciones del gremialismo que acusó a su partido aliado de incentivar la presentación de indicaciones que son inconstitucionales y que son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Piñera encabeza reuniones

Ayer en la tarde, el presidente Sebastián Piñera sostuvo un encuentro con Briones y Zaldívar, para analizar el margen de acción que tiene el gobierno para lograr un acuerdo en pensiones.

En el encuentro también estuvo presente Rodrigo Cerda, junto a sus asesores más cercanos, quienes están a cargo de hacer cuadrar las cifras y el cronograma de alza de las pensiones sin afectar la responsabilidad fiscal, como han resaltado en el Ejecutivo. En la reunión estuvieron Hermann González, Matías Acevedo y Mauricio Villena.

Posteriormente, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo una reunión en su despacho con Briones y Zaldívar, más el asesor presidencial en materia de pensiones, Augusto Iglesias. Luego de media hora el titular de Hacienda se limitó a señalar “seguimos trabajando”, por alcanzar un acuerdo.

Hoy se espera que comience un nuevo despliegue de los ministros en el Congreso en Valparaíso, quienes están contra el tiempo para alcanzar el acuerdo.

Mesa del sector público convocó a paro nacional hoy y mañana

Un llamado a paro nacional para hoy y mañana convocó la mesa del sector público como respuesta a la demora que acusaron de parte del gobierno para iniciar las negociaciones del reajuste salarial de los trabajadores del aparato estatal.

La coordinadora de la instancia, Ana María Gutiérrez, recalcó que como mesa han cumplido "en tiempo y forma" con las exigencias para dar inicio a las conversaciones, y que desde Hacienda no han recibido una respuesta positiva. "El jefe de gabinete del ministro nos ha señalado que no hay problemas, que el ministro está en condiciones de sentarse a la mesa, siempre y cuando no exista ninguna de las confederaciones movilizadas o en paro. A nosotros nos parece inaceptable que nos pidan esto en este momento".