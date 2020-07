Gobierno no logra obtener los votos necesarios y proyecto para el retiro de fondos de las AFP avanza en el Congreso

Pensiones

De esta forma la iniciativa vuelve a la comisión de Constitución de la Cámara en la que se discutirá en forma particular.

Una extensa jornada fue la que se vivió en el Congreso y que finalizó con el proyecto, que busca que los afiliados del sistema de pensiones puedan sacar el 10% para enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus, avanzando en la Cámara de Diputados y dándole al Gobierno un duro revés.

La iniciativa necesitaba de 93 votos y ante el apoyo al proyecto de algunos parlamentarios de Chile Vamos, el ejecutivo se reunió con el oficialismo y aumentó las medidas del plan de emergencia que anunció el domingo el Presidente Piñera. Pero no fue suficiente, ya que por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma constitucional que permite sacar los recursos de las AFP.

De esta forma el proyecto vuelve a la comisión de Constitución de la Cámara en la cual se discutirá la iniciativa de forma particular.

Te puede interesar: Scotiabank calcula que las AFP tendrían que liquidar casi US$ 2.500 millones en acciones chilenas

Al terminar la sesión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que "sabemos que nuestra postura puede ser para algunos impopular. Pero la verdad es que la responsabilidad del Gobierno no consiste solamente en subirse a la propuesta más popular, al carro mas fácil".

El proyecto establece que, de forma voluntaria y por única vez, se puede retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF ($ 4 millones aproximadamente) y un mínimo de 35 UF (cerca de $ 1 millón). Pero si el monto acumulado en la cuenta es inferior a 35 UF se podrá retirar la totalidad de los fondos.

Lee las principales exposiciones de los diputados:

- 18:05: El diputado Andrés Celis (RN) sostuvo que "sorprende que se analice este proyecto sin considerar las condiciones actuales en las que estamos. Este proyecto se hace cargo de una necesidad imperiosa de nuestros compatriotas. Como parlamentarios debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los chilenos no sigan endeudándose con los bancos que no tienen sentimientos a la hora de cobrar".

Además, le pidió un favor al Gobierno. "Está bien que se quiera convencer para un voto o sobre una idea, pero se llegó al extremo que el diputado Moreira se descompensó al verse tan presionado, por eso le pido al Gobierno prudencia y mesura en esto".

- 17:20: Interviene el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. "Nos parece una mala idea que acarrea una serie de problemas. Llevamos años discutiendo de un tema medular de cómo mejoramos nuestro sistema de pensiones".

"Me parece que plantear un retiro de los ahorros previsionales no conversa con el otro debate en juego que es fortalecer nuestro sistema de pensiones. Es uno o lo otro. Hay que decirlo", advirtió.

A su vez, anunció que vendrán una serie de apoyos estatales que no serán estáticos y serán muy potentes. "Creo que será medular y esperamos contar con su apoyo", dijo.

- 17:05: El ministro Alvarado interviene y señala que la iniciativa "debilita el derecho a la seguridad social (...) Es regresiva, termina beneficiando a quienes más tienen".

"Nadie puede decir que el Gobierno es indiferente a los problemas que están sufriendo las familias (...) Los invito a participar en este debate y a colaborar con políticas públicas que podrían afectar el día de mañana", agregó.

Respecto al impacto a la industria de las administradoras, Briones, indicó que "se ha dicho que no se quiere dañar a las AFP, me sorprende porque varios saben que los ingresos de las AFP provienen de las comisiones, no de los flujos. Ese argumento se cae por su propio peso"

- 16:38: Los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y el de Segpres, Claudio Alvarado ingresaron a la sala de la Cámara Baja.

- 16:20: Finalmente se reanuda la discusión con la intervención del diputado Núñez: "No puedo comenzar mi presentación sin que esté el ministro de Hacienda ni el de Segpres. Creo que la ciudadanía debiera saber por qué no están aquí. Ahora es el propio Presidente de la República quien manda a sus ministros a defender el negocio de las AFP, por eso no están presentes en la sala. La bancada del Partido Comunista vamos a votar a favor de esta iniciativa", afirmó.

- 15:45: Era el turno del diputado y presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC) quien se negó a proseguir y exigió que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones estuviera presente en la sala.

- 15:30: El diputado Gabriel Ascencio (DC) anunció que votará a favor argumentando que "hay diferentes propuestas del Gobierno que no alcanzan para dar tranquilidad a las familias. Los defensores del modelo insisten, las AFP no se tocan porque el modelo no se toca. Ya discutiremos en la nueva constitución una nueva forma de seguridad social".

En ese sentido, agregó "¿a qué le temen los de siempre? ¿a no seguir contando con recursos baratos para hacer negocios? Ningún demócrata cristiano duda en esta hora, primero la vida, siempre. No sigan defendiendo a un modelo que se desmorona. Los DC hoy votamos a favor".

- 15:10: El diputado independiente Pepe Auth señaló que votará en contra "porque debilita la posibilidad de avanzar a una verdadera reforma previsional. El 49% de los cotizantes tiene menos de $ 4 millones y solo el 7% más de $ 40 millones", dijo.

"Que este debate sirva para el Gobierno responda con medidas más efectivas y se abra a una reforma más integral del sistema previsional", manifestó el parlamentario.

- 15:00: La diputada de RN, Paulina Núñez manifestó que "qué duda cabe que hay hambre entre nuestros compatriotas. Hoy la respuesta que le podría dar este Parlamento es que los chilenos se las arreglen solos y usen sus propios ahorros".

Sin embargo, aseguró que "no vamos a tirar la esponja y vamos a discutir todas las medidas que sean necesarias. Una transferencia directa permitiría que los afiliados no tengan que pagar impuestos por el rescate de ahorros".

- 14:15: El jefe de bancada de RN, el diputado Mario Desbordes manifestó que se inclinará por las medidas pro clase media que fueron anunciadas recientemente por el Ejecutivo. "Gobierno y oposición lograron sentarse en la mesa y concordar un plan económico de US$ 12 mil millones (...) Hace un par de semanas, observando el acuerdo que a pesar de ser un muy buen acuerdo, se dejó a un sector de la clase media afuera", precisó.

El diputado indicó que por eso pusieron sobre la mesa la posibilidad de que las personas puedan retirar una parte de sus ahorros, "no puede ser un tema tabú, pero esta es la última opción, primero tenemos que buscar recursos fiscales. Se han puesto una serie de iniciativas que se están mejorando, si no hubiéramos puesto este debate sobre la mesa probablemente no estaríamos viendo las medidas pro clase media. Mientras esté la alternativa que propuso el Gobierno, yo me inclino por esa", afirmó.

- 12:40: La diputada comunista Camila Vallejo emplazó al Ejecutivo a que diga "cuál es la propuesta que no permite que la clase media se siga ahogando en más y más deudas. Esperamos que el Gobierno se abra de su dogmatismo neoliberal. Esta es una medida que viene a dar una solución real que esta ahogada en deudas y por supuesto votaremos a favor".

- 12:30: El diputado Diego Schalper (RN) declaró que "somos culpables de cometer esta equivocación por popular que sea, somos culpables por no reformar el sistema de pensiones a tiempo. Esto le hará mal a los chilenos, jugará con sus expectativas y dará la excusa perfecta al Estado para no hacerse cargo".

- 12:10: La ministra del Trabajo, María José Zaldívar también participó de la sesión, manifestando que esta no es la fórmula para ayudar a quienes todavía no llega apoyo. "Este es un tema que no es político, es una tema de una realidad muy profunda y dramática, relacionada con el hambre. Es un problema del cual tenemos que hacernos cargo".

En ese sentido, reconoció que "efectivamente hemos podido llegar a algunas familias de manera más rápida, y tenemos un segmento de la población al que no hemos podido llegar (...) No hay una defensa de las AFP, jamás he planteado que las pensiones sean buenas. El punto es que si esta iniciativa es la que corresponde o no", puntualizó.

- 12:00: El diputado del PPD, Tucapel Jiménez llamó a que los parlamentarios votarán a favor del proyecto. "Representemos a las personas que votaron por nosotros. Más del 80% de los chilenos quiere esto. Es la única manera de ir recuperando la confianza".

Además, emplazó al titular de Hacienda, "el ministro de Hacienda siempre dice pan para hoy y hambre para mañana, pero las pensiones son insuficientes hoy. Estamos diciendo por una vez extraordinaria que los chilenos tengan el derecho de usar sus ahorros. No es votar contra el Gobierno, es votar a favor de la ciudadanía".

- 11:50: Jaime Bellolio de la UDI reconoció que "hay millones de personas a las que no les ha llegado ayuda, por eso hemos pedido que sean 90 días para postergar los créditos".

Agregó que "nos dicen que la fórmula para aliviar a las familias de clase media es sacar los ahorros previsionales pero tres millones de personas quedarían con cero en sus cuentas. Están proponiendo un impuesto al trabajo. Necesitamos ayudar a las familias de clases media, pero esta no es la fórmula".

- 11:40: El diputado Marcelo Díaz (IND) manifestó que "todos los partidos estamos conscientes de que las medidas son insuficientes, están desconectadas con la realidad, hay mucha gente que no ha recibido ningún apoyo".

En ese sentido, señaló que "el sistema de AFP es hambre hoy, hambre mañana y hambre pasado mañana. Este proyecto permite que los recursos lleguen a las familias, alivia hoy a la familia y nos desafía a reformar el sistema previsional".

- 11:35: El expresidente de la Cámara, Iván Flores (DC) sostuvo que "hoy los vulnerables de siempre no son los mismos, porque además se suma la clase media. El estallido social y la pandemia corrieron el escenario de un Chile próspero. Somos el país con el más alto endeudamiento familiar, con mayor precariedad laboral".

Sobre las administradoras, aseguró que "cuando las AFP ganan, distribuyen sus utilidades entre sus controladores y cuando pierden entre sus afiliados".

- 11:20: Giorgio Jackson (RD) afirmó que votar en contra de la iniciativa es "negarse a la situación extrema que están viviendo las familias, es darle un portazo a quienes han luchado de salir de la pobreza, esta votación no se le olvidara a la clase media. Vamos a votar a favor, creemos que es importante para que no haya pérdidas de los fondos, que se cree este fondo colectivo solidario".

- 11:15: El diputado Matías Walker (DC) insistió en que los parlamentarios oficialistas voten a favor. "Quiero hacer un humilde llamado a los diputados de Chile Vamos, sé que en el fondo de su corazón quieren votar a favor de este proyecto. Permitámosle a los chilenos la opción de elegir, si quieren el crédito blanco o parte de sus ahorros previsionales. Los chilenos están angustiados y hoy tenemos la posibilidad de aliviarlos".

- 11:10: El diputado Raúl Soto (PPD) aseguró que esta iniciativa "considera un estado de excepción constitucional (...) Las personas han visto caer sus ingresos por la pandemia. Este proyecto hace justicia, pongámosle rostro a este debate y por favor de una vez por todas pongámonos del lado de la gente".

"Cuando no hay una respuesta del Estado lo que tenemos que hacer es empatizar con quien lo está pasando mal, y legislar para la gente. Estamos para hacer historia y romper con el paradigma del sistema de AFP que nos dejó José Piñera en los años 80", agregó.

- 11:00: La diputada Erika Olivera manifestó que "debo hoy votar en conciencia, por empatía, por consecuencia con mi historia de vida. No vengo de un origen acomodado, el deporte fue mi forma de enfrentar las dificultades de la vida y salir adelante, torciéndole a la mano al destino. Sé lo que se siente tener hambre, sé lo que es pasar frío, viví y sé lo que significa que el invierno entre sin clemencia por las paredes de las modestas casas de un campamento. Viví la humedad colándose por las maderas de un suelo, después de la lluvia. Les pido a los parlamentarios presentes que hoy por un solo momento hagamos el ejercicio mental de cerrar los ojos y transportarse a un lugar de esas características".

- 10:47: El diputado comunista Hugo Gutiérrez criticó fuertemente el actuar de las gestoras previsionales. "Las AFP han hecho lo que se hizo con la ley de pesca, llamar a parlamentarios para seguir aprovechándose. En Chile no hay un sistema de previsión social, tenemos un sistema inventado en la dictadura. Las AFP es un sistema de saqueo. Es una gran oportunidad para el parlamento chileno", cuestionó.

- 10:40: El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet defendió el proyecto. "Se dijo que era inconstitucional, se dijo que era regresivo, se dijo que endeudaba al Estado, muchas de estas cosas fueron cayendo, pero no ha caído al dogma de quienes se oponen a poder retirar recursos en estas circunstancias, de quienes no persiguen la seguridad social. La decisión central del Gobierno no tiene contrapeso, no se conecta con la realidad".

- 10:30: Matías Walker defiende el quorum que necesita la iniciativa. "Ya lo he dicho de forma clarísima, son 3/5 el quorum el que se requiere. Este proyecto no crea un derecho fundamental nuevo ni modifica el derecho a la seguridad social".

- 10:20: El diputado Jaime Bellolio (UDI) advirtió que "el informe de la comisión de Constitución ha indicado que el quorum es de 3/5, toda vez que es una reforma constitucional que se presentó con artículos transitorios. Sin embargo, es evidente que no son permanentes y cambian los aspectos de la Carta Fundamental en sus capítulos que requieren 2/3 y no 3/5. Me gustaría que el tratamiento de este proyecto sea así".

- 10:10: El presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC) inició la sesión explicando el proyecto. "La comisión desarrolló un intenso trabajo, escuchando a más de 12 expertos en dos audiencias. La reforma Constitucional que se impulsa tiene como objetivo ayudar a las personas que han sido afectados por la propagación del Covid-19", dijo.



En desarrollo...