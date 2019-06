Gobierno propone crear el “Consejo Público Autónomo” que licite, pero no administre el 4%

Pensiones

A través de indicaciones al proyecto de reforma de pensiones, finalmente el gobierno presentó ayer la estructura del ente público que tendrá a cargo el 4% de cotización adicional que propone el proyecto de ley.

Bautizado con el nombre de Consejo Público Autónomo, la entidad tendrá por objeto “administrar el Ahorro Previsional Adicional, el Seguro de Dependencia y otros programas de seguros sociales que determinen las leyes”, señala la indicación.

A través de una estructura liviana, la nueva entidad será dirigida por un consejo de cinco personas, las que licitarán la administración del 4%, por lo que el gobierno desestimó la opción que proponía la DC, respecto de que el ente público administrara estos recursos.

Nuevas gestoras de inversiones

Así, en la licitación podrán participar bajo el nombre de “Gestora de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional”, actores del mercado tales como las cajas de compensación de asignación familiar, las administradoras generales de fondos, los bancos e instituciones financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguros de vida y demás personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan con lo establecido en las bases de licitación y siempre que cuenten con autorización previa de su respectivo regulador, cuando corresponda.

Cinco consejeros

La dirección superior del Consejo Público Autónomo será ejercida por cinco miembros, denominados “consejeros”.

De ellos, un miembro será designado por el Presidente de la República, quién lo presidirá; otro miembro será un ex consejero del Banco Central de Chile, designado por el Consejo de esa entidad; también será parte del Consejo, un ex superintendente de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras, de Pensiones; o ex comisionado de la CMF; un cupo será del presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones; y finalmente, un experto en finanzas, o administración de carteras de inversión, o economía, o gestión de entidades previsionales, designado por el Presidente de la República, previo acuerdo con el Senado.

La DC rechazó la propuesta del Ejecutivo, indicando que “no estarán los votos” para apoyar la idea del ente que propuso el gobierno.