Gobierno rechaza posibilidad de que se pueda retirar parte de los ahorros previsionales por contingencia

Pensiones

La ministra del Trabajo, indicó que no le parece correcto, ya que la crisis por el coronavirus durará un par de meses.

Esta semana, los diputados Carolina Marzán (PPD) y Cosme Mellado (PR) plantearon un proyecto que permita retirar hasta el 5% de los fondos acumulados para pensión con el fin de, enfrentar la difícil situación económica que traerá la crisis provocada por la pandemia y la cuarentena.

Frente a esta idea, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar cerró toda posibilidad de que pudiera realizarse. "Plantear una alternativa que implique retirar fondos para una contingencia que va a durar un determinado número de meses, donde estamos buscando otras fuentes de financiamiento para no afectar aquello, no me parece correcto", dijo esta mañana en radio ADN.

Zaldívar remarcó que esta crisis durará un par de meses "y nos vamos a encontrar con que los fondos de pensiones, nos tienen que acompañar 30 años. Hemos tenido durante 10 años la discusión de que las pensiones son bajas y hemos tenido a personas buscando de cabeza soluciones para poder mejorar las pensiones", sostuvo.