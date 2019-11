Gobierno y oposición logran nuevo acuerdo: aumento de pensiones solidarias y baja en transporte para adultos mayores

Pensiones

Pasada la medianoche, el Ejecutivo junto a los senadores acordaron un marco de entendimiento que también incluye medidas en la atención de salud y rebaja de costos en medicamentos.

Tras casi un mes de negociaciones -desde la noche del martes 22 de octubre cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció la nueva agenda social- el gobierno y senadores llegaron a un acuerdo sobre la Ley de Presupuesto 2020 que abarca pensiones solidarias, rebaja del pasaje del transporte público del adulto mayor y medicamentos, entre otras cosas.

En el Pilar Solidario se estableció, desde el primer año, un aumento del 50% para la Pensión Básica Solidaria (PBS) y para la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), para beneficiarios mayores de 80 años, que se traducirá en alzas para los beneficiarios de Aporte Previsional Solidario (APS). Actualmente la PBS asciende a $ 110 mil y con esta medida llegará a $ 165 mil.

Adicionalmente, los pensionados de 75 a 79 años del PBS y PMAS, tendrán un incremento del 30% el primer año para alcanzar un alza final del 50% el segundo año. Finalmente, los pensionados menores a 75 años, recibirán un alza en la PBS y la PMAS de 25% el primer año, 40% el segundo, llegando a un acumulado total de 50% el tercer año.



En el caso de nuevos pensionados, las pensiones que gocen de un beneficio del Pilar Solidario, se pagarán con cargo al fondo de pensiones y, agotado éste con cargo a las arcas fiscales. Hoy el Estado destina cerca de US$ 2.500 millones al año en pensiones solidarias.

Tras dar a conocer el marco de entendimiento, el ministro de Hacienda Ignacio Briones manifestó que este es un acuerdo "que avanza en demandas muy sentidas de la población en materia social. Destacar el sentido de conversación republicana que aquí se ha dado en la casa de la democracia que es el Parlamento. Quiero agradecer a todos los sectores que han participado, han dado mucho esfuerzo, para dar una señal que los chilenos nos piden que es unidad, la capacidad de llegar a un acuerdo a pesar de nuestras diferencias".

De todas formas, precisó que "es un esfuerzo fiscal considerable pero que se hace con sentido de responsabilidad porque acá hay que entenderlo, sé que a veces es difícil que se entienda, y a nosotros como gobierno y a mi en particular como ministro de Hacienda me toca hacer el rol de malo. No podemos atender todas las demandas en toda la cuantía que se exige al mismo tiempo. El esfuerzo que estamos haciendo es tremendamente exigente en los fiscal pero es responsable".

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar agradeció la generosidad y la capacidad de diálogo de los parlamentarios. "Para nosotros contar con un pilar solidario fortalecido que va a permitir pensiones aumentadas en un 50%, en un muy corto plazo, es una muy buena noticia. Pero además, está el acuerdo de poner mucha urgencia al proyecto que va a permitir aumentar también las pensiones de la clase media, que es un proyecto que ya se está tramitando en el Congreso", puntualizó.

El acuerdo señala que se compromete a aprobar las partidas rechazadas del presupuesto, a rechazar las indicaciones de carácter inconstitucional presentadas y aprobadas durante la discusión, a reponer los gastos rebajados durante la discusión y a votar a favor las indicaciones tendientes a implementar el siguiente acuerdo.

Rebaja a la mitad del transporte público para el adulto mayor

El Ejecutivo se comprometió a rebajar un 50% de tarifa normal vigente al 1 de noviembre 2019, para el 100% de los adultos mayores de 65 años o más pensionados, en todos los servicios de transporte público mayor remunerado de pasajeros.

También se incluyeron subsidios al transporte intercomunal, dentro de una misma provincia, transporte marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de servicios que se liciten.



Durante el mes de enero se informará un calendario de implementación a nivel nacional, que deberá estar completada antes del 30 de junio 2020.

Atención Primaria de Salud

Otra de las medidas del pacto contempla aumentar el per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS), pasando de $ 6.722, actualmente definido en el PLPSP 2020, a $ 7.200, esto implicará un crecimiento real de un 11% respecto del valor 2019 ($ 6.494). Cabe destacar que esto incluye recursos para financiar la nueva prestación GES Enfermedad de Alzheimer.

Se incorporará glosa que indique a los municipios que deberán informar semestralmente a la Comisión Mixta de Presupuesto, en donde de cuenta del uso exclusivo de estos recursos para las atenciones vinculadas a la población inscrita.

Medicamentos

En esta materia se acordó crear un registro digital en Cenabast, así como una plataforma digital (on-line) que permitirá a personas la compra de medicamentos al precio Cenabast, medicamentos que serán despachados a domicilio a través de un canal a determinar. También una actualización del Formulario Nacional con unificación de los arsenales farmacológicos del sistema público, centralizados por CENABAST.



Además, se estableció permitir la importación de medicamentos a través de pagos simplificados a personas naturales y jurídicas (PDL actualmente en discusión) y la exención derechos aduaneros a la importación de órganos y tejidos donados a pacientes conforme a la regulación vigente. Incluir la evaluación de exención de IVA en mesa tributaria que estudiará las partidas de gasto tributario.

Respecto a los costos de los medicamentos, se informó que la Cámara de Diputados aprobó por una unanimidad el proyecto de ley que entrega a cenabast todas las facultades para intermediar medicamentos e insumos para todas personas naturales y jurídicas que las solicitan, fijando el máximo precio de venta al público.



En cuanto al proyecto de ley de fármacos II (en proceso de aprobación), se introduce la figura del observatorio internacional de medicamentos, para de esta manera, se pueda fijar una banda referencial y de acuerdo a ello fijar precios máximos de medicamentos de alto costo. Se tramitará con suma urgencia el proyecto de ley fármacos II.

Ingreso Mínimo Garantizado

Por último, en cuanto al ingreso mínimo garantizado que planteó el mandatario en $ 350 mil, se determinó que la discusión deberá realizarse en la Cámara de Diputados.