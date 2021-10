Goic (DC) insiste en los efectos “nocivos” que el cuarto retiro tendría para el país y dice que con el IFE no se justifica

Pensiones

La senadora abordó hoy nuevamente el asunto, asegurando que lo que corresponde es analizar el tema con seriedad y rigurosidad.

Si bien en la DC dan por hecho que las indicaciones que se estarían estudiando para mejorar el proyecto de cuarto retiro desde las AFP, permitirían que tanto la presidenta del Senado, Ximena Rincón, como su compañera de bancada Carolina Goic aprobaran la iniciativa en la Cámara Alta, pues lo que más las incomodaría sería el tema de las rentas vitalicias que ya se está dando por perdido; lo cierto es que esta última insistió en su postura contraria a la iniciativa.

La senadora Goic abordó este martes nuevamente el asunto, asegurando que lo que corresponde es analizar el tema con seriedad y rigurosidad, sobre todo porque el presidente del Banco Central Mario Marcel entregó, en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, antecedentes que "dan cuenta de los efectos nocivos que tiene un nuevo retiro para nuestro país y sobre todo para las personas más vulnerables".

Respecto a si las indicaciones que se anunciaron la harían cambiar de opinión, Goic aclaró que aún no hay ninguna sobre la mesa, pero insistió en que "me parece que seguir por la vía de los retiros no es algo bueno para nuestro país y ha llegado el momento de legislar pensando en el efecto que esto tiene" para Chile.

En este sentido, la senadora DC argumentó que el escenario de los primeros retiros fue muy distinto al que existe ahora, cuando no había un IFE, medida que valoró, añadiendo que con ello "no deberíamos avanzar por la vía de retiros, que además ya no se justifican en la pandemia" e instó a "pensar en el futuro gobierno que va a requerir una economía que se va ordenando, que va teniendo también finanzas públicas más sanas".