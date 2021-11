Goic denuncia amenazas ante la PDI por su rechazo al proyecto de cuarto retiro en el Senado

Pensiones

La senadora lamentó que por expresar una opinión distinta ocurran este tipo de cosas.

La senadora DC Carolina Goic se convirtió en el rostro del rechazo al proyecto de cuarto retiro desde las AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias en el Senado, descolgándose de la postura de su bancada, y con ello incluso perjudicando a la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, la también senadora Yasna Provoste, según comentan en la oposición. A raíz de su votación habría recibido una serie de amenazas, principalmente a través de redes sociales.

Algo que confirmó la propia senadora, quien explicó que ayer mismo hizo la denuncia de estos hechos ante la Policía de Investigaciones (PDI), entregando los antecedentes del caso.

La senadora señaló que se puede entender que a partir de una decisión "existan argumentos distintos, exista una crítica y una crítica fuerte muchas veces; incluso los insultos. Uno sabe que es figura pública y está expuesta. Pero lo que no se puede tolerar son las amenazas. Y cada una de las amenazas que he recibido, fundamentalmente a través de las redes, las he denunciado a la PDI, porque creo que no podemos normalizar las amenazas".

La parlamentaria señaló que no es posible que alguien que piense distinto no pueda expresar su opinión libremente por temor a cosas como las "funas" o amenazas. Como las que le han hecho a ella, que además calificó de "graves", sin entrar en detalles.

Efecto presidencial

Por otro lado, respecto a si mantendrá su postura sobre el proyecto tras los cambios que pudiera sufrir en el marco de la Comisión Mixta, la senadora falangista no quiso anticipar su votación, "vamos a ver qué es lo que pasa y ahí conversaremos", sentenció; sin embargo, acto seguido reiteró su posición en cuanto a que el nuevo giro es perjudicial para la economía.

En cuanto a lo que se comenta en la oposición, respecto de que la actitud de Goic habría perjudicado a la candidata presidencial, la parlamentaria indicó que "el liderazgo de ella va mucho más allá de una votación en el Parlamento".