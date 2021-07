Gremio de asesores previsionales propone crear un "fondo F" ante caída de selectivos conservadores

Pensiones

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) afirmó que esta alternativa tendría una rentabilidad fija con el fin de evitar las pérdidas a aquellos cotizantes que están próximos a jubilarse.

Frente a las rentabilidades negativas que han registrado los fondos de pensiones más conservadores en los últimos meses, la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) llamó este jueves a evaluar la creación de un fondo F, que destacaría por tener una rentabilidad fija que evite las pérdidas a aquellos cotizantes que están próximos a jubilarse.

La presidenta de AGAP, Ann Katharine Clark, aseguró que “la creación de un fondo F que invierta en diferentes instrumentos pero que otorgue una rentabilidad fija asegurada por la AFP, podría ser la alternativa adecuada para entregarles estabilidad a los pensionados, pero también podría ser muy útil para quienes estén planificando una pensión”.

“Esto eliminaría los efectos negativos de los vaivenes del mercado en una etapa en la que existe mayor vulnerabilidad laboral, económica y, muchas veces, de salud. Estas condiciones dan sustento a la necesidad de que las personas cuenten con una opción más conservadora para resguardar sus ahorros previsionales”, agregó.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones, el fondo D cayó 2,39% en junio, mientras que el fondo E retrocedió 3,16% en el mismo mes. Considerando el comportamiento de dichas carteras en todo el primer semestre, el fondo D acumula una pérdida de 7,53% y el E totaliza una caída de 10,04%, lo que constituye el peor resultado semestral desde la creación de los multifondos.

Al observar el desempeño de los fondos más conservadores en un año, el fondo D anota un retroceso de 5,85% en 12 meses, mientras que el E registra una caída acumulada de 9,85%.

“Pensionarse no siempre es una opción, sino que una necesidad en la que no existen muchas alternativas. Cuando existen bajas tan relevantes, es recomendable que las personas esperen pero eso no significa retrasar su decisión de pensión sino que pueden pensionarse en la modalidad de retiro programado hasta que los fondos se recuperen y luego evaluar con un asesor previsional, cuál es la mejor modalidad de pensión para su situación particular”, sostuvo Clark.

“Sin embargo, esa definición no está exenta de riesgo ya que nadie puede asegurar que éste no siga bajando, aunque probabilísticamente no debiera ser así”, añadió.