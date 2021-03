Gremio de las AFP tiene nueva presidenta: Alejandra Cox asume en medio de la discusión de la reforma de pensiones

Pensiones

Cox es economista y experta en seguridad social y reemplazará a Pedro Atria, el mandamás del directorio de Cuprum.

En medio del debate en torno a la reforma de pensiones, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones eligieron a una nueva presidenta, quien reemplazará a Pedro Atria, acual presidente de Cuprum.

La seleccionada por el gremio fue la economista Alejandra Cox Anwandter, nombre que salió del proceso de búsqueda que inició la organización, y quien será la primera mujer en encabezar la Asociación.

Cox es Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago e ingeniera comercial y licenciada en Economía de la Universidad Católica de Chile. Destaca el haber ejercido entre los años 1986 y 2015 como Profesora de Economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach y ser fideicomisaria de la Junta Directiva de Hotchkis & Wiley Capital Management y miembro del Comité Financiero de la Fundación Queenscare.

Además, ha escrito más de 30 artículos profesionales y ha sido autora de varios libros, incluyendo The Gender Impact of Social Security Reform (2008) y Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment (1987), ambos publicados por la Universidad de Chicago. Su investigación más reciente aborda los nuevos sistemas de pensiones, las reformas al mercado laboral, y el desempeño de estos mercados en economías emergentes y en transición.

"Chile, al igual que otros países, enfrenta una crisis por envejecimiento. Las Administradoras de Fondos de Pensiones son actores centrales del sistema previsional. Sus conocimientos y experiencia son un aporte fundamental a una discusión profunda y seria para mejorar el actual sistema mixto y las pensiones de todos los trabajadores", sostuvo Cox.

"Hemos vivido tiempos desafiantes que nos han permitido acercarnos a los más de 11 millones de afiliados, entregándoles información oportuna y clara. Hoy, con la llegada de Alejandra seguiremos avanzando en el aporte de nuestro gremio a nivel país y por sobre todo, en seguir cuidando y haciendo crecer los ahorros previsionales de los trabajadores", agregó Atria.