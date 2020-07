Habitat propone al Banco Central que las AFP transen sin intermediarios en el mercado secundario

Pensiones

La gerenta de inversiones de la administradora de fondos de pensiones, Carolina Mery, explicó los beneficios que traería la medida.

El recién creado Comité de Mercados Nacionales del Banco Central comienza rápidamente a tomar relevancia en la industria financiera local.

Ante la poca actividad del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda (la última sesión data de agosto de 2018), la instancia que ofrece el ente rector ha sido aprovechada por bancos, AFP, aseguradoras y corredoras de bolsa para plantear mejoras al funcionamiento de la industria.

De acuerdo al acta de la segunda sesión del mencionado Comité, efectuada el 26 de junio, la gerenta de inversiones de AFP Habitat, Carolina Mery, realizó una presentación sobre la incorporación de agentes no bancarios en las plataformas de negociación fuera de bolsa, conocidas como Over the Counter (OTC).

Actualmente, los fondos de pensiones se rigen por el Decreto Ley 3500, el cual especifica que todas las transacciones deben realizarse por medio del mercado secundario formal, y es el Banco Central el que define qué plataformas de negociación califican bajo este concepto.

Menos rigidez

Según la ejecutiva, actualmente los fondos de pensiones deben utilizar a un corredor de bolsa -que a su vez cobra comisiones- para realizar transacciones.

Por ello, planteó que las AFP deberían acceder a esta plataforma sin intermediarios.

Según el acta, dentro de las principales ventajas presentadas por Mery, se destacó la de eliminar rigideces operativas en las transacciones. Esto haría que el mercado chileno fuera más atractivo para agentes extranjeros, ya que actualmente se requieren varios intermediarios para completar una transacción.

Del mismo modo, planteó que se necesita mayor flexibilidad en los horarios y tipos de liquidación, para facilitar las operaciones con agentes no residentes que operan con estándares distintos, permitiendo, de este modo, planificar mejor los flujos ante cambios masivos de fondo.

“La homologación a los estándares internacionales podría implicar mayor liquidez en el mercado local”, sostuvo Mery, según el acta de la sesión.

Visibilidad de precios

Aunque las AFP y las compañías de seguros coinciden con la propuesta de Mery, la ejecutiva también dio cuenta de las desventajas del ingreso de actores no bancarios a la plataforma.

“Las desventajas presentadas se relacionaron con la pérdida de transparencia en los precios, pero éstos se podrían obtener de igual manera si se toma la fuente de precios del DCV”, sostiene el acta.

El Banco Central recordó que otros países comparables se permite a los fondos de pensiones transar OTC, lo cual sería posible en Chile mediante la validación por parte del instituto emisor de los mercados OTC como “secundarios formales”.

El gerente de la división de Mercados Financieros del Banco Central, Beltrán de Ramón, asistió al encuentro y vio la presentación de Habitat.

Itaú y los REPO

En el encuentro también expuso el CFO de la administradora general de fondos de Itaú, Juan Pablo Araujo, quien se centró en el desarrollo de un mercado de financiamiento de valores.

Como antecedente, mencionó que en episodios de estrés financiero usualmente aumentan los riesgos de mercado y de crédito, lo cual impacta los precios de los activos, gatillando necesidades de liquidez.

Sostuvo que en los mercados poco desarrollados, este riesgo de liquidez se transmite a los precios de los instrumentos financieros, cuando debiese reflejarse en las tasas de financiamiento colateralizado (operación de recompra, REPO) como ocurre en mercados financieros más desarrollados.

Araujo indicó que cuando los fondos mutuos enfrentan rescates, tienen la obligación de vender activos por la inexistencia de un mercado de financiamiento de valores. Cuando esto ocurre en escenarios de estrés del mercado financiero, se ven obligados a validar las sobrerreacciones en los precios. “Adicionalmente, la existencia de un mercado REPO permitiría gestionar de mejor manera los requerimientos regulares de fin de mes/año por parte de sus clientes”, dijo en el acta.

El consenso del Comité de Mercados Nacionales señaló que el desarrollo del mercado de REPO es fundamental para ampliar los mecanismos de financiamiento ante requerimientos de liquidez en situaciones normales y estacionales, pero además que sería un potente mecanismo de contención en episodios de tensiones y volatilidad de tasas en el mercado de renta fija.