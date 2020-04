Habitat se lanza contra propuesta que plantea eliminar las AFP: "Hemos visto un nivel de populismo y liviandad sin precedentes"

Pensiones

El presidente de la AFP además manifestó que este tipo de iniciativas "hacen perder el tiempo y desviar la atención de todos quienes debieran estar ocupados en buscar soluciones".

Este jueves, AFP Habitat realizó su junta ordinaria de accionistas, instancia donde el presidente de la administradora, Cristián Rodríguez arremetió contra las nuevas iniciativas que han planteado algunos parlamentarios, especialmente la que propone eliminar las AFP.

"Hemos visto un nivel de populismo y liviandad sin precedentes de ciertos actores, lo que daña a nuestro país en general y a nuestro sistema previsional en particular", fueron parte de las primeras palabras del discurso del ejecutivo.

Rodríguez mencionó la sesión especial del Senado de la semana pasada, en la que un parlamentario afirmó que los fondos de pensiones nunca se habían recuperado después de las crisis. "Aseveración que refleja al menos un importante desconocimiento del sistema y espero no una mala intención. Condiciones que no debiesen estar presentes en ese tipo de debate", cuestionó.

En ese sentido, espetó que cada vez se ven de forma frecuente "iniciativas legales claramente inadmisibles como los recientes anuncios de proyectos sobre nacionalizaciones, uno a las AFP y otro a los ahorros de los trabajadores".

"Este tipo de iniciativas, cuyo principal objetivo me imagino es la búsqueda de instante publicitario para quien lo suscribe, hacen perder el tiempo y desviar la atención de todos quienes debieran estar ocupados en buscar soluciones prontas y viables, a la crisis económica que se nos avecina y que sólo pone costos y más daño para el país", puntualizó.

Aprueban repartir el 30% de las utilidades

En la junta, se aprobó que Habitat repartirá el 30% de las utilidades dada la crisis económica provocada por el Covid-19.

"La crisis mundial que estamos viviendo nos ha llevado a tener un primer trimestre con enormes pérdidas contables, ya que el desempeño de los fondos impacta directamente los resultados de la sociedad, tal como lo hizo el año anterior, sólo que esta vez en el sentido opuesto. Esto hace que el momento para definir los dividendos correspondientes a los resultados del año anterior sea en un escenario radicalmente distinto y haya llevado al directorio a recomendar ajustarlos al mínimo posible, que es el legal de 30% de las utilidades del año", indicó Rodríguez.

El timonel de la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, explicó que la ley que fija este mínimo para proteger al accionista minoritario, haciéndolo monetariamente partícipe todos los años de los resultados de la sociedad.

"Al parecer esa ley, que regula a las sociedades anónimas, es desconocida para muchos integrantes de grupos relevantes, tales como medios de comunicación, parlamentarios y líderes de opinión", cuestionó.

Desde 2013 que la administradora cuenta con una filial en Perú, país donde decidieron no distribuir dividendo alguno. "Esta restricción legal no existe en Perú donde, ante la situación que se está viviendo, Habitat acordó no repartir los dividendos correspondientes al año 2019 de esa filial, la que controlamos en un 100%, pese al anuncio previo hecho en la carta a los accionistas", detalló el directivo.