Pensiones

Frente a la crisis económica, el economista propone que los cotizantes puedan, por una única vez, obtener un crédito de largo plazo con sus propios fondos a través de su AFP, con un interés similar a lo rentado por el Fondo E, de manera de no reducir su futura jubilación ni sobrecargar el presupuesto fiscal.

Economista destaca que su propuesta no afecta los montos futuros de jubilación y no habría impacto fiscal. Foto: Julio Castro

Conformar un Fondo de Inversiones para dar por una sola vez a cada afiliado el derecho de mandatar a su AFP que compre un determinado número de cuotas de ese fondo, con cargo a su saldo acumulado. Esa es la propuesta que el economista Jorge Quiroz, de Quiroz & Asociados, tiene para apoyar a la clase media a atravesar el actual momento económico.

"Nadie vende su casa si perdió el empleo, pero espera volver a ocuparse después: lo que hace más bien es intentar obtener un crédito. Por lo mismo, no tiene ningún sentido retirar fondos de pensiones para pasar la mala racha, porque sería como vender la casa. Lo que corresponde es pedir un crédito. ¿Pero a quién? Al propio fondo de pensiones", explica Quiroz en una carta publicada hoy en El Mercurio.

En conversación con Diario Financiero, el economista detalla que más del 80% de los cotizantes en las AFP tiene menos de 55 años, lo que, en el caso de los hombres, permite que tengan por delante más de 10 años de trabajo y puedan, por tanto, pagar un crédito.

El valor máximo a invertir iría en relación del último sueldo imponible registrado y, a menor edad del solicitante, mayor podría ser el valor invertido como proporción de su sueldo. "La gente más joven podría poner más de dos ingresos imponibles, porque podrían pagarlos en 10 años de sueldo. En cambio para la gente que tiene más edad, como entre 40 y 50, talvez tiene que ser dos sueldos imponibles, y alguien de 55 años debe ser un sueldo imponible", explica. Con todo, este crédito no debería superar cierto porcentaje de lo ya ahorrado por el cotizante.

La propuesta de Quiroz apunta a que el fondo preste a cada cotizante el valor exacto de lo que invertido, con un período de gracia extenso para que pueda comenzar a pagarlo, así como con un plazo consistente con amortizaciones inferiores al 2% del sueldo imponible. Además, se descontaría por planilla, igual como se descuenta una cotización: "el empleador en vez de sacarle el 10% que va para la AFP, le saca el 12%, considerando el 2% que va a pagar el crédito", dice el economista.

Lo interesante, dice, es que las cuotas de ese fondo serían nominativas, a diferencia de otras inversiones, lo que permitiría que la rentabilidad de cada cotizante vaya en relación con su propio comportamiento de pago. "Si el afiliado no paga nunca, la cuota renta cero", enfatiza.

"Pero la gran diferencia es que un crédito con fondos previsionales sería infinitamente más barato que un crédito de consumo", destaca, ya que su propuesta implica que la tasa de interés sea igual a lo que renta el Fondo E.

"Ese fondo rentó un 4,85% en UF en los últimos 20 años, es como una tasa nominal del 7,85% anual, eso es 0,68% mensual", calcula. "No hay gente que tenga un crédito de consumo con 0,68% mensual, tiene que ser gente que está muy bien, en muy buenas condiciones. A nadie sin trabajo le dan hoy en el banco un 0,68% mensual. Entonces esta es una solución que va dirigida a la clase media".

Quiroz dice que su idea no afecta los montos futuros de jubilación, ya que sería una inversión que rentaría lo mismo que el Fondo E. Al mismo tiempo, no habría impacto fiscal y no se requeriría modificar la arquitectura de las AFP para operar, "ya que sería un fondo de inversión más".

"Con esto damos respuesta a una necesidad real, porque la necesidad de la clase media hoy día es real", recalca. "Todas las ayudas que se hacen han sido esfuerzos importantes, pero en general van dirigidas al grupo más vulnerable de la población. La clase media, la que está pagando la universidad, la que está pagando un dividendo, está angustiada y con razón, porque ha perdido el trabajo o tiene miedo a perderlo".