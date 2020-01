Jornada clave para reforma de pensiones: Comisión de Trabajo sesionará hasta total despacho

Pensiones

Este viernes se definirá la distribución del 6% de cotización adicional y el reglamento de las cooperativas. Ayer se rechazó que las AFP respondan por rentabilidades negativas.

La reforma de pensiones vivirá hoy una jornada clave. La Comisión de Trabajo de la Cámara sesionará hasta total despacho, por lo que se espera que se defina la distribución del 6% de cotización adicional y el reglamento de las cooperativas (que entrarían a competir con las AFP), puntos clave de los cambios que planteó el gobierno.

Durante prácticamente toda la jornada de ayer, los diputados de la comisión estuvieron debatiendo sobre las nuevas indicaciones de la reforma. Al cierre de esta edición, los parlamentarios votaron una serie de modificaciones donde destaca que las AFP tendrán que responder cuando alguno de los fondos B, C, D o E registre pérdidas.

La iniciativa fue rechazada por seis votos en contra y cuatro a favor.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) rechazó la propuesta ya que, a su juicio, no considera a quienes están por jubilarse. “¿Qué pasará con las personas que justo al momento de jubilarse han tenido pérdidas? A ellos nadie les responde, por eso es importante saber el tiempo”, señaló.

La presidenta de la comisión, Gael Yeomans (Convergencia Social), también votó en contra e indicó que espera que se pueda discutir “en otras comisiones o en el Senado”.

Respecto a cómo se definirá la rentabilidad negativa, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, explicó que “si se está en una situación muy compleja, en que las pérdidas en todos lados es menor, obviamente que no se le podría castigar, porque la AFP tuvo un mejor desempeño que el resto del mercado. Queremos asegurar el mejor y mayor desempeño por parte de las administradoras”, precisó.

Los diputados también rechazaron las llamadas comisiones de intermediación y la reducción del encaje a 0,5%.

Nueva idea del oficialismo

Durante la sesión de la mañana de ayer surgió el tema de que los afiliados tengan la libertad para elegir qué entidad gestione sus ahorros de jubilación. El lunes pasado, la oposición planteó la posibilidad de que los afiliados puedan elegir llevar el 10% (que actualmente va a las AFP) al ente público.

Desde la UDI, el diputado Ramón Barros afirmó estar abierto a que los afiliados tengan esta opción, pero no sólo por el 10%. “Sobre abrirnos a la posibilidad de la libertad, no tengo ningún inconveniente que nos abramos al 10%, siempre y cuando en el 3% (adicional) también. Si a mí se me ocurre llevarlo a la AFP, también lo pueda hacer”, señaló.

“Es muy importante que los afiliados tengan la libertad y no la imposición de nadie, de trasladar sus recursos a donde quieran, junto además con abrir la posibilidad a las cooperativas y a otras instituciones sin fines de lucro”, agregó.

Desde RN, el diputado Francisco Eguiguren aseguró ser “fanático” de la libertad.

“Si tenemos la posibilidad de abrir el 13%, abrámoslo para que los afiliados libremente puedan optar por el sistema que a ellos más les da confianza y seguridad. Los dineros son de los trabajadores”, remarcó.