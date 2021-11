José Piñera celebra resultado de Kast y señala que triunfo por sobre Boric en segunda vuelta sería el "tercer milagro chileno"

Varias reacciones generaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo ayer y que dieron por ganadores a José Antonio Kast, en primer lugar, y a Gabriel Boric, en el segundo.

Uno de los que entregó su opinión tras los comicios fue el exministro José Piñera, quien celebró la victoria que obtuvo el abanderado del Frente Social Cristiano por sobre el de Apruebo Dignidad, en esta primera etapa del proceso eleccionario.

A través de su cuenta personal de Twitter, el más conocido como "padre" del actual sistema de pensiones chileno" calificó el primer lugar del candidato del Partido Republicano como un "gran triunfo de la libertad".

Además, señaló que Kast es el "campeón" del modelo de libre mercado y que ahora se enfrentará a Gabriel Boric, quien, según dijo, es el "campeón del comunismo". De ser ese el caso, el economista indicó que sería el "tercer milagro chileno".

Great triumph of Liberty in Chile. A champion of the free market model and a man of peace, José Antonio KAST, wins the first round of the presidential elections. Now he should defeat the champion of communism, Gabriel BORIC. It would be the "Third Chilean Miracle". Viva Chile✌️🇨🇱 pic.twitter.com/kZPZTXKiKt