Juan Sutil y fallo por retiro de fondos: "Para mí el derecho a la jubilación es superior al derecho de propiedad"

"No comparto el fallo, creo que es un error porque para mí el derecho a la jubilación es superior al derecho de propiedad. Si bien es cierto que los fondos son de cada persona que cotizan, el objetivo de cotizar es precisamente para construir tu propia jubilación". Esta fue la reacción del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, tras conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ordenó a una AFP devolver los fondos a una profesora.

De acuerdo al líder gremial, el caso marca un mal precedente y señaló que espera que la decisión se revierta cuando pase por la Corte Suprema.

"Lo que nosotros tenemos que proteger es que todos los chilenos y chilenas tengan su jubilación al término de su periodo laboral (...) La jubilación es un derecho que está consagrado en el régimen jurídico y que es producto de la acumulación, del ahorro, que la persona tiene a través de las cotizaciones en su vida laboral. Por lo tanto, el objetivo de tener cotizaciones y tener ese fondo individual -que es de cada persona-, es para la jubilación futura y no para disponer de esos fondos, y menos para comprar o pagar una deuda hipotecaria" sostuvo Sutil.

Consultado respecto a qué hacer ante este tipo de casos -como el de la profesora que argumentó que podría perder su casa y que por ello solicitó sus fondos previsionales- Sutil reiteró que el fin único de las cotizaciones es asegurar una jubilación en edad de vejez.

"Es un error confundir ambas cosas, creo que esa persona que tiene una deuda hipotecaria, y que tiene una casa, si no la puede solventar puede vender la casa, recibir el saldo de lo que ocurra de esa venta. Insisto, la jubilación es precisamente la construcción de un capital que permite que esa persona cuando llegue a la vejez tenga sus ingresos. La justificación de disponer de esos fondos para pagar una deuda hipotecaria no me parece prudente, tampoco para pagar otra deuda, ni tampoco para cualquier otro fin, porque el fin de las cotizaciones es juntar el patrimonio que permita que esa persona tenga una mejor jubilación", reiteró.

Ley de protección del empleo

Con respecto al último balance informado hoy por la Superintendencia de Pensiones, respecto a las empresas y personas acogidas a la Ley de protección del empleo, Sutil recalcó que es una norma que está ayudando al mercado laboral.

"Esas 623 mil personas que están afectas a la LPE, con los acuerdos que se están materializando, con el acuerdo económico y social vigente, lo que va a permitir es que eso se prolongue en el tiempo (...) y eso da espacio a que podamos tener una recuperación y espero que sea lo más positiva posible. Eso permitirá que las personas que puedan retomar su trabajo cuando se reenganche el proceso económico a partir de, espero, a fines de agosto o septiembre, puedan vuelvan a sus trabajos como corresponde", agregó.