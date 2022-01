La Pensión Garantizada Universal (PGU) se toma la agenda del Congreso esta semana

Pensiones

Entre otros proyectos, la Comisión de Trabajo de la Cámara analiza el que elimina el tope de indemnización por años de servicio.

Durante esta jornada, el Congreso inicia su último mes de trabajo previo al receso de verano. Y mientras crecen las expectativas acerca de la conformación del gabinete del Presidente electo Gabriel Boric, esta semana el debate en el Parlamento estará atravesado, esencialmente, por el proyecto que crea la Pensión Básica Universal (PGU) en reemplazo del Pilar Solidario, que pese a las buenas intenciones manifestadas por todos los sectores tras su anuncio, hace ya casi un mes, tras su ingreso a trámite ha generado dudas en la oposición.

Para hoy lunes está fijada la votación de la iniciativa en la Sala de la Cámara –a partir de las 16:00 horas, si es que se mantiene el itinerario fijado antes de las fiestas de fin de año-; sin embargo, en los últimos días, la oposición se ha mostrado intranquila debido al tema del financiamiento del proyecto, que está basado en una serie de exenciones tributarias, que también se tramita en la Cámara de Diputados. También ha habido controversia entre algunos economistas por el financiamiento.

Este martes 4 de enero –a partir de las 15:00 horas-, la Comisión de Hacienda de esta Corporación está convocada para estudiar el proyecto que reduce o elimina una serie de exenciones tributarias –entre las que se contempla gravar el mayor valor obtenido en la enajenación en bolsa de determinados instrumentos con presencia bursátil (en el ámbito del mercado de capitales); mientras que en el mercado inmobiliario se propone eliminar del crédito especial a las empresas constructoras y eliminar de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridas antes del año 2010, entre otras-, iniciativa que se encuentra con suma urgencia, por lo que al final de la sesión se votará en general.

Al trabajo de mañana de esta instancia está invitado a exponer el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza.

Respecto del tema, el jefe de bancada del PPD Raúl Soto, insistió en que mal podría negarse la oposición a una PGU, ya que desde hace años viene pidiendo un piso mínimo por lo que "nuestra disposición es aprobar el proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal"; no obstante, reiteró que "queremos insistir al gobierno que aclare y transparente la situación del financiamiento de este proyecto". Postura que representa a gran parte de la oposición en la Cámara.

En el Senado la preocupación de la oposición es similar, al punto que el senador PPD Ricardo Lagos Weber, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, señaló en T13 radio que "esperaría que los diputados pudieran introducir mejoras sustantivas, a partir de mañana, no sólo despacharlo para que el Senado lo revisara nuevamente". Y respecto al proyecto de PGU aseveró que "es políticamente difícil que no se apruebe, otra cosa es el financiamiento y las condiciones, no me cabe duda que los diputados lo van a aprobar".

Iniciativas que siguen avanzando

Aunque el foco estará puesto principalmente en el proyecto de PGU, otras iniciativas no menos importantes siguen avanzando en el Congreso esta semana como por ejemplo el proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio y que la Comisión de Trabajo de la Cámara comienza a estudiar desde hoy, en segundo lugar de la tabla, en la sesión que se inicia a las 14:30.

Mientras que también a partir las 14:30, la Comisión de Economía de la Cámara vota en particular el proyecto que prorroga el corte de servicios básicos. Y el miércoles 5 de enero, la misma comisión, pero del Senado conoce el mensaje que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19 y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de estas.

A esta sesión están especialmente invitados el Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, el Ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet, el Superintendente de Electricidad y Combustible, señor Luis Ávila, y el Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara retoma este miércoles 5 de enero la discusión del proyecto que fija la ley marco de cambio climático. Y, el mismo día, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara sigue con el estudio del proyecto que autoriza a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap)para distribuir y comercializar gas licuado de petróleo y gas natural a consumidores finales. En esta sesión se recibirá al ministro de la cartera, Juan Carlos Jobet, y al gerente general de Enap.

Por otro lado, hoy lunes, la Comisión de Medio Ambiente del Senado continúa el estudio de las indicaciones al proyecto sobre protección de glaciares. Y el miércoles 5 continúa su labor la Comisión Mixta que analiza el proyecto del Código de Aguas.

Mientras que la Comisión de Hacienda de la misma Corporación, también el miércoles 5, inicia el estudio del proyecto que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional. Este mismo día, la Comisión de Obras Públicas del Senado vota en general el proyecto, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos.