La propuesta de Santa Cruz: "Permitan que las AFP podamos participar de la administración del 4 % y veamos quién lo hace mejor"

Pensiones

Un desafiante presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, cuestionó que en la reforma de pensiones los dejen fuera de la administración del 4% adicional que los chilenos van a ahorrar para sus jubilaciones.

En conversación con radio ADN, el representante del gremio indicó: "permitan que las AFP podamos participar de la administración del 4 % y veamos quién lo hace mejor".

Santa Cruz además insistió que tal como está planteado el proyecto, las personas pagarán doble comisión, ya que la Asociación sostiene que además de lo que cobran las AFP por la gestión del 10%, ahora el nuevo ente tendrá que cobrar por la administración del 4%.

"Defiendan el proyecto, pero no confundan a la gente", sostuvo.

Posteriormente, en conversación con CNN, el líder de las AFP comentó que "ellos están planteando que el 4%, el cual tiene dos etapas, una es la manejo de los fondos y lo otro la recaudación, que incluye el manejo de las cuentas y atención de los reclamos que hacen otro los tendremos que hacer nosotros de forma gratuita. Eso es subsidio, aquí y en la quebrada del ají".

Sobre si las AFP están viendo posible vicios de inconstitucionalidad en algunas disposiciones de la reforma, indicó que no hasta el momento no están estudiando el tema, "pero eso no significa que no lo haremos".