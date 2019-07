Lagos Weber defiende propuesta de 6% de cotización adicional y reitera que se trata de "un acuerdo colectivo"

Pensiones

El senador aseguró que si no se resuelve el tema de las pensiones, el fracaso para la política ante la ciudadanía sería demoledor.

"Reformar el sistema de pensiones vigente en Chile y legislar para que todos accedan a una pensión digna y suficiente" sería el objetivo del documento elaborado por el Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD) y Partido Radical (PR) que busca subir a 6% la cotización extra en la reforma de la materia, según publicó La Tercera.

El senador y representante del PPD, Ricardo Lagos Weber, aclaró esta mañana que la propuesta corresponde a un "acuerdo colectivo", con el que se busca aumentar gradualmente las cotizaciones de cargo del empleador hasta 6%, el que sería distribuido de la siguiente forma: un 4% para cuentas individuales administrado con una lógica de inversión de largo plazo, y un 2% orientado a mecanismos solidarios.

El parlamentario comentó esta mañana en Tele 13 Radio que el documento pone énfasis en la clase media y en reducir las brechas de género y fue categórico al decir que "si la política no resuelve el tema de pensiones el fracaso es muy alto ante la ciudadanía que tiene una mirada muy crítica ante lo que hacemos. Sería demoledor".

Lagos Weber también aclaró que los 6 puntos que se piden "no son muy distintos a los 5 que se propusieron en el Gobierno de la presidenta Bachelet", comentando también que "no se puede modificar el sistema 100% como un big bang, hay que trabajar un sistema mixto".

Respecto a la urgencia de la reforma el senador fue claro y expuso que "Chile se merece, dado el nivel de desarrollo que tenemos, un verdadero sistema de seguridad social".

Sobre la no inclusión de la Democracia Cristiana en el acuerdo presentado, el parlamentario comentó que "basta leer el diario para ver que la Democracia Cristiana negocia sola". Sin embargo, agregó que "no estoy diciendo que no vamos a seguir trabajando con la DC en lo que podamos. Yo por lo menos en el Senado tengo bastante afinidad".