Las claves que marcan la discusión del cuarto retiro desde las AFP en el Senado

Pensiones

Los elementos que están influyendo en el debate no son sólo económicos, los cálculos políticos podrían tener un peso mayor.

Con elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales (Cores), y una acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera de por medio, es decir, en un ambiente recargado políticamente, el Senado comenzó el estudio del proyecto que contempla un cuarto retiro desde las AFP y un segundo anticipo de rentas vitalicias.

Si bien un acuerdo en la oposición estaría descartando la posibilidad de avanzar en el anticipo, el cuarto retiro tampoco tiene el camino despejado para su aprobación, ya que ni en el oficialismo ni en la oposición están asegurados los votos para propiciarlo o para truncar su avance. Una serie de factores explican un resultado incierto si las cuentas se sacan ahora. Ya que el quorum para su aprobación es de 3/5, o sea, 26 votos; la oposición tendría 24 si se alinea, pero aún necesitaría como mínimo dos del oficialismo.

Escenario económico

Este miércoles el Banco Central anunció la decisión de aumentar 125 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM), llevándola a 2,75%. La decisión no tomó por sorpresa al mercado, que se venía haciendo a la idea hace días, pero tanto a los economistas como a la clase política sí sorprendió su cuantía.

Sin embargo, la mayoría de los senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta coincidió en que la medida era necesaria, pues es la mejor fórmula para mitigar la inflación que, según los expertos, podría seguir subiendo.

En este contexto, opinan en el oficialismo y también algunos senadores de oposición, seguir inyectándole recursos a la economía, que es lo que ocurriría si se aprueba un nuevo giro desde las AFP, resultaría contraproducente. De ahí que la decisión del Banco Central influya en algunos indecisos y confirme la postura de quienes están en contra de avanzar en el proyecto.

El factor Goic

Una de las senadoras que se ha mostrado contraria a la iniciativa, es la representante DC de Magallanes Carolina Goic. Por sus declaraciones se percibe que el acuerdo al que había llegado la oposición la semana pasada, de introducirle mejoras al proyecto para hacer la medida menos regresiva y dejar de lado el anticipo –que tiene aún más detractores-, no termina de convencerla.

Y si bien ha señalado que la medida no se justifica con el IFE Universal, lo cierto es que en su postura, comentan en su partido, podría pesar otro elemento mucho más político. La tentación de pasarle la "factura" a la senadora y candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, su compañera de bancada Yasna Provoste.

Aunque nunca han sido aliadas, uno de los efectos de la candidatura presidencial de Provoste implicó que dejara la presidencia del Senado. Y el hecho de que se inclinara por apoyar el nombre de la también senadora DC Ximena Rincón para que la reemplazara contribuyó a distanciar aún más a Goic de Provoste.

A ello se sumó otro desaire. La abanderada de la DC no sólo no le permitió llegar a la testera de la Cámara Alta, sino que tampoco apoyó su opción senatorial en la Región Metropolitana. Si bien cuando se comenzó a analizar la lista del partido para aspirantes al Congreso, Goic había manifestado que no competiría, más tarde cambió de opinión y expresó su interés de apostar por un cupo en la capital. Pero luego de una serie de movimientos, Provoste terminó respaldando a Gabriel Silber, quien la semana pasada amenazó con que si los senadores de la DC no se cuadran con el cuarto retiro, dejaría el partido.

Elecciones presidenciales

En un periodo electoral en el que es cada vez más difícil prever el resultado del 21 de noviembre, cada día se están poniendo a prueba los liderazgos presidenciales. Provoste no ha sido la excepción. Y el cuarto retiro desde las AFP ya le jugó en contra en la Cámara al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Partiendo de esa base hay quienes en la oposición y, especialmente en la DC, ven con preocupación que su carta presidencial corra la misma mala suerte en el Senado.

De ahí que la semana pasada se acordara avanzar en el proyecto, pero sin incluir el anticipo de rentas vitalicias, que es el que más incomoda a los senadores. Pero para darle viabilidad al cuarto retiro se le deben incluir modificaciones, a lo que Provoste accedió, con la finalidad de conseguir tras ella la unidad de la oposición de manera de no jugar un papelón ante la opinión pública. Aunque aún no están del todo asegurado los votos del sector, para la candidata sería una doble derrota si no lograra alinear tras de sí a lo menos a toda su bancada.

Elecciones parlamentarias

Otro elemento no menor lo juega en este ajedrez político la carrera parlamentaria. Pese a todas las advertencias de los expertos económicos, respecto de los efectos negativos que tendría en la economía un cuarto giro, el proyecto sigue contando con un amplio respaldo ciudadano. Y tal como ocurrió en la Cámara, el oficialismo tampoco puede asegurar hoy día que los senadores del sector estén alineados con el rechazo.

Si la oposición se cuadra con Provoste, sólo dos senadores de las fuerzas oficialistas son necesarios para darle luz verde al proyecto. De ahí la importancia de introducirle modificaciones al proyecto, ya que ello podría influir en la postura de más de alguno que ya antes se haya inclinado a aprobar los giros. Ese es el caso, por ejemplo, del senador de RN Manuel José Ossandón, que va a la reelección por la Región Metropolitana y que compite con su compañera de partido, la senadora Marcela Sabat.

Aunque otros que antes se inclinaron a aprobar, ahora señalan que las ayudas estatales que están llegando hacen menos necesario un nuevo giro, en la oposición no descartan que con indicaciones como el que el retiro pague impuestos o se le ponga un límite, termine convenciendo a algún otro gobiernista que vaya a la reelección.