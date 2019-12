Las inversiones "favoritas" de las AFP en Chile

Pensiones

Papeles de la Tesorería, BancoEstado, el Banco Central, Banco de Chile y Santander fueron los escogidos por las administradoras de fondos de pensiones. En el exterior, el fondo sudafricano Investec se llevó la mayor cantidad de recursos.

Como cualquier inversionista, las AFP tienen distintos instrumentos financieros por los cuales tienen una mayor preferencia. Así lo demuestra el último informe de inversiones de los fondos de pensiones, dado a conocer por la Superintendencia que regula el sector (SP).

Según el documento, la inversión en activos nacionales de los fondos de pensiones alcanzó a septiembre de 2019 un total de US$ 129.395 millones, representando un 59,6% de los activos totales de los fondos de pensiones e implicando variaciones porcentuales positivas respecto a junio 2019 y marzo 2019.

La renta fija se mantuvo como el principal componente de la inversión nacional con una participación de 84,8%, siendo el principal emisor dentro de esta categoría la Tesorería General de la República (TGR) donde se concentró el 35,6% de la inversión nacional y el 21,2% de la inversión total de las AFP.

En el ámbito de la renta variable local, la inversión de los fondos en este tipo de instrumentos continuó siendo relevante con montos que ascendieron a US$ 20.472 millones, equivalente a 15,8% de la cartera nacional total.

La cartera en el extranjero llegó a US$ 87.448 millones, correspondiente a un 40,4% del total de activos, cifra inferior en 1,8 puntos porcentuales comparado con el trimestre anterior (42,2%). La renta variable se mantuvo como el principal componente de la cartera de inversiones en el exterior, con una participación de 66,1%.

Según la Superintendencia de Pensiones, las inversiones en el mercado doméstico alcanzaron US$ 129.395 millones, de los cuales un 84,8% se encuentra invertido en instrumentos de renta fija y un 15,8% en instrumentos de renta variable.

La inversión en Chile de las AFP se materializó en cinco instituciones estatales, 16 instituciones financieras, 113 empresas, 92 fondos de inversión y 17 fondos mutuos.

El principal emisor en el que invirtieron las AFP fueron papeles de la Tesorería General de la República con un 21,2% de los activos totales, cifra 1,2 puntos porcentuales mayor a la observada al mes de cierre del trimestre anterior. En conjunto con BancoEstado y Banco Central, los emisores estatales concentraron un 43% de la inversión nacional y un 25,6% del total de activos, mientras que la inversión en los cinco principales emisores nacionales alcanzó el 56,1% de la inversión nacional y el 33,5% del total de activos de los fondos de Pensiones, ambas cifras superiores a las observadas en junio 2019.

Destacaron las posiciones en importantes bancos de la plaza local. A modo de ejemplo, en Banco de Chile invirtieron US$ 7.542 millones en activos a septiembre de 2019; en Santander Chile destinaron US$ 7.297 millones; en Scotiabank Chile US$5.927 millones y en Itaú Chile unos US$ 5.859 millones, entre otras inversiones en actores bancarios.

Investec, el "preferido" en el exterior

La inversión en el extranjero alcanzó a US$ 87.448 millones a septiembre de 2019, lo que representó una baja de 5,2% respecto al mes de cierre del trimestre anterior. Estos recursos se invirtieron en un 66,1% en instrumentos de renta variable y un 33,4% en instrumentos de renta fija.

La inversión extranjera en renta variable de las se materializó en 109 fondos mutuos extranjeros accionarios, 60 títulos representativos de índices financieros, 54 fondos de inversión nacionales con inversión en el extranjero, 18 ADR, diez vehículos de capital privado, cinco acciones de emisores extranjeros y un fondo de inversión extranjero.

Al igual que en meses anteriores, el emisor de renta variable con mayor inversión fue el fondo de sudafricano Investec global strategy fund asian equity fund, que representó un 1,5% de los fondos de pensiones y correspondió a fondos mutuos de renta variable. El límite máximo por emisor para este tipo de instrumentos es de 5,0%.