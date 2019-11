¿Las tablas de mortalidad llegan hasta los 110 años?

Pensiones

Cuestionamiento

En los últimos meses diversos actores del mundo político y social han cuestionado que las tablas de mortalidad que se usan para calcular las pensiones lleguen hasta los 110 años.

A través de redes sociales, personas naturales, economistas y principalmente políticos han cuestionado esta tabla, solicitando que se ajuste a la "realidad", es decir, que los chilenos no viven hasta los 110 años de edad. La senadora Ximena Rincón (DC) ha manifestado en varias ocasiones que la tabla se reduzca a los 85 años, lo que generaría una mayor pensión, al dividir el monto acumulado por un menor número de años.

Asimismo, el diputado Tucapel Jiménez (PPD) ha manifestado que no se entiende que la tabla de mortalidad esté ajustada a 110 años, a pesar que hay una mínima cantidad de personas que tienen más de 100 años y que reciben pensión. "La verdad, es que esa no es la realidad de Chile y la pregunta es si ajustamos realmente esa tabla de mortalidad a la realidad de Chile, en que los promedios de vida serán, no sé, 85, 90 años", indicó en la comisión de Trabajo.

Explicación

La actualización de las tablas de mortalidad se realiza periódicamente, (la última fue en 2016) con el propósito de ajustar las proyecciones de expectativas de vida, sobre la base de la experiencia más reciente de sobrevida de la población de pensionados.

Las actuales tablas efectivamente incluyen la edad máxima de 110 años. Según la Superintendencia de Pensiones, las mujeres afiliadas al sistema de pensiones en edad legal de jubilación (60 años) viven en promedio hasta los 91 años, mientras que los hombres lo hacen hasta los 86 años. Así, cuando una persona se jubila se le calcula su pensión hasta las edades antes mencionadas dependiendo del género. Sin embargo, la AFP le debe asignar un porcentaje de reserva del saldo acumulado (que considera la rentabilidad proyectada) en caso de que el jubilado viva más de 91 u 86 años. A las mujeres se les asigna una probabilidad de 0,2% de llegar a vivir hasta los 110 años, mientras que en los hombres la probabilidad es de 0,01%.