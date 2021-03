Letelier le pone la lápida a la reforma de pensiones durante la actual administración

Pensiones

El líder de la Comisión de Trabajo del Senado acusó al presidente Sebastián Piñera de “traicionar” a los pensionados de Chile.

Escético respecto de que se pueda aprobar una reforma de pensiones este año se manifestó hoy martes el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, el senador Juan Pablo Letelier (PS), tras las declaraciones del presidente Sebastián Piñera sobre la materia, asegurando que el mandatario "borró con el codo lo que escribió con la mano" durante todo el año en que se negoció el tema con la oposición.

Letelier afirmó que efectivamente esta semana se pondrá en tabla en la comisión que encabeza, aprobando la idea de legislar, pero que se rechazarán todos aquellos aspectos con los que la oposición está en desacuerdo, ya que –a su juicio- lo planteado por Piñera no hace más que consolidar el sistema de AFP actual.

"El Presidente echó por el suelo un año de conversación, borró con el codo todo lo que se había avanzado y volvió a marzo de 2020; pero con una confusión adicional, porque volvió al proyecto de la Cámara de Diputados, frente a lo cual dijimos que no hay votos en el Senado para ese proyecto", advirtió el senador opositor.

En este sentido, enfatizó que a la iniciativa proveniente de la Cámara, el Presidente "le agregó una reforma tributaria, es decir, enterró la posibilidad de una reforma de pensiones seria, cuando habla de financiar parte de este proyecto con una reforma tributaria, que todos sabemos no va a salir en dos ni cuatro meses", agregó.

Según el parlamentario, los senadores habían avanzado "mucho más" en las negociones con sus pares del oficialismo que, desde su punto de vista, se vieron sorprendidos con los dichos del mandatario, con lo que el Ejecutivo habría provocado un retroceso que perjudicará –recalcó– a los pensionados que serían muchos más de 800 mil.

"Nosotros hicimos una propuesta y hasta el día de hoy el Presidente no ha podido desmentir que da un mejor aumento de pensiones de inmediato, para mujeres y hombres trabajadores; y para gente de la clase media. Da mejores resultados y por su apego a defender el modelo de capitalización individual, su amor por estas cuentas individuales, lo que propone es crear una AFP estatal que no sirve de nada para aumentar las pensiones hoy día y lo que va a ofrecer son peores resultados", insistió.

Trabajo vota proyecto de la Cámara

Letelier recordó que cuando se debatía el primer retiro el presidente Piñera se comprometió a hacer "cirugía mayor" al actual sistema; en el segundo retiro, se prometió un acuerdo con contenido y luego el gobierno se echó atrás "por el episodio Briones"; y ahora que surgió la posibilidad de un tercer retiro, "están desesperados y el problema es que el Presidente está confundido, mal informado, con una propuesta que significa un retroceso", planteó.

Por otro lado, advirtió que si el gobierno "nos quiere amenazar" con el anuncio de que le pondrá discusión inmediata a la reforma, le mandó a decir a Piñera que "no se preocupe, no es necesario: esta semana pondremos en votación el proyecto", anunció nuevamente Letelier, añadiendo que van a acelerar el proceso para que la iniciativa pase a Comisión Mixta.

Pese a ello, el parlamentario opositor instó al Ejecutivo a que "entienda que una reforma de pensiones no se aprueba durante un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento sin dialogar con el Parlamento" y agregó que la administración Piñera "ha fracasado en su intento de sacar una reforma, porque no quiere escuchar", enfatizando que la actitud del gobierno constituye una "traición a los pensionados" del país.

Letelier recalcó que el proyecto de la Cámara se pondrá en tabla en la próxima sesión de la Comisión de Trabajo mañana miércoles, pero advirtió que la iniciativa se votará, luego deberá pasar a Hacienda y a la Sala; y que recién en abril llegará a la Comisión Mixta "y todos entendemos que ese es otro escenario que hace muy difícil que salga una reforma de pensiones".