Los cambios que sufrió la cartera de inversiones de las AFP tras el tercer retiro

Pensiones

El instrumento que salió más perjudicado dentro de la cartera fue la renta fija nacional.

Ya concluido el primer mes de operación del tercer retiro del 10% se puede conocer cómo afectó este proceso a la cartera de inversiones de las AFP y cuáles activos liquidaron para ejecutar los pagos, lo que se reflejó en que el total de los fondos de pensiones se redujeran desde los US$ 211,9 mil millones a los US$ 196,4 mil millones en mayo.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, si en abril las administradoras tenían invertidos en torno a US$ 108,4 mil millones en activos nacionales, aquello se vio reducido durante el mes pasado a US$ 99,1 mil millones.

El vehículo más impactado dentro los recursos que se encuentran en el país fue la renta fija, con una desinversión de unos US$ 7 mil millones en total, quedando en US$ 84,3 mil millones.

Dentro de esta categoría, el instrumento preferido de las AFP para salir fueron los bonos bancarios, con US$ 7,3 mil millones, lo que fue compensado con una mayor apuesta en Fondos Mutuos y en instrumentos emitidos por el Banco Central.

En tanto, la renta variable local también se vio impactada, con salidas por unos US$ 2 mil millones, con desinversiones en acciones, Fondos Mutuos de Inversión, aunque con una pequeña inyección en activos alternativos.

El impacto de salir de la renta fija local

En lo que va de año, el Fondo E ha retrocedido un 7,11%, siendo el selectivo de peor rendimiento en este 2021. No son pocos lo que le echan buena parte de la culpa a los retiros del 10%, ya que para cumplir con parte de los pagos las administradoras han tenido que vender activos renta fija local, situación que se puede ver profundizada en este tercer proceso.

"Con el primer retiro no vimos muchos de esos efectos, porque en el primer retiro liquidaron bastantes activos externos y porque el Banco Central ocupó sus herramientas para atenuar los efectos en el tipo de cambio y en las tasas de interés", dice la investigadora del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes.

"Ahora, cuando está la necesidad de liquidar activos nacionales, el tamaño del mercado es muy chico entonces se produce un efecto en los precios. Cuando se liquidan activos de renta fija se incrementan las tasas de interés castigando no solo el flujo que se vende, sino que la cartera completa de las AFP. Eso es lo que explica que el Fondo E se vea perjudicado", agrega.

Fuentes de la industria señalan que la caída del Fondo E también se explica por los cambios de fondos. De hecho, en abril Ciedess calculó que se realizó la mayor cantidad de traspasos en la historia, con 1,8 millones, movilizando más de US$ 30.000 millones, en torno a un 15% del total de los fondos de pensiones.

Inversión extranjera

La inversión en instrumentos internacionales, que representan el 49,5% del total de los fondos de pensiones, también se vieron impactados por el tercer retiro del 10%.

Esta disminuyó en US$ 6 mil millones durante mayo, con la renta variable extranjera como el instrumento con el mayor golpe al registrar una desinversión de unos US$ 5 mil millones. El principal vehículo que perdió dentro de esta categoría fueron los Fondos Mutuos, con salidas por US$ 3,3 mil millones.

Ello se vio compensado con una mayor inversión en activos alternativos, por poco más de US$ 200 millones.