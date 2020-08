Macías defiende en el Congreso la inversión de las AFP en activos alternativos

Pensiones

El superintendente de Pensiones instó a legislar sobre el proyecto que permite ampliar los límites de inversión en este tipo de instrumentos.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, defendió en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la inversión de las AFP en activos alternativos. En la instancia, se revisó el proyecto de ley que cautela el buen funcionamiento del mercado, que permite ampliar el límite máximo de la inversión por parte de las administradoras en este tipo de instrumentos, pasando de 15% a 20% por cada fondo de pensiones, lo que quedaría a decisión del Banco Central como ocurre en la actualidad.

El regulador indicó que estos vehículos traen buenos retornos para los recursos previsionales de los afiliados. De hecho, en su presentación indicó que la rentabilidad conseguida por las AFP en activos alternativos a través de fondos de inversión ha sido de 14,67% a julio de este año, versus la del total del sistema en diez años, la que no supera el 7,42%, que se registró en el Fondo E.

“Los fondos de pensiones no podían invertir en activos alternativos hasta hace pocos años. Anecdóticamente, podemos decir que los fondos colombianos tienen invertido en concesiones chilenas. Los fondos canadienses tienen también inversiones en activos alternativos chilenos y les ha ido muy bien, pero los fondos de pensiones chilenos como tenían cerrada esta puerta no pudieron acceder a estas excelentes inversiones y perdieron esa rentabilidad”, señaló Macías.

Actores en obras públicas

Agregó que espera que los fondos de pensiones sean “actores importantes” en el plan de obras públicas que desarrolla el Ejecutivo, con el objetivo de rentabilizar las ahorros previsionales.

Frente a la duda de algunos parlamentarios sobre si el momento actual es el mejor para legislar este tipo de proyectos, Macías los instó a que aprueben la iniciativa. “No porque no sea extremadamente urgente ahora no hay que legislar. Pasar una ley de este tipo puede demorar años y creemos que esta oportunidad no se debe desperdiciar. No se está poniendo acá que se aumente inmediatamente el límite, sino que es una atribución del Banco Central si corresponde aumentar el límite. Nosotros creemos que sí es bueno que exista la alternativa”, apuntó.

“No podemos cometer este error dos veces. Sería un error garrafal. Dejaría ese mensaje, es el momento de abrir esta puerta, con prudencia, con resguardo del Banco Central, que verá si están las condiciones para abrir la alternativa”, añadió.