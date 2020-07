Macías pone en duda la reforma de pensiones ante avance del proyecto de retiro de fondos: "Hay un canibalismo miserable"

Pensiones

Esta mañana, el superintendente de Pensiones fue invitado a participar de la comisión de Hacienda del Senado, en medio del debate sobre la moción parlamentaria para retirar hasta 10% de los fondos individuales.

Este lunes, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, fue invitado a participar de la comisión de Hacienda del Senado, donde se discute el proyecto que modifica leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, que debería despacharse hoy.

Sin embargo, en la primera parte de la sesión se discutió la iniciativa que busca permitir un rescate de hasta el 10% de los ahorros previsionales que a partir de mañana será analizado por la Sala de la Cámara de Diputados.

Macías criticó fuertemente la propuesta y advirtió sobre la viabilidad futura de la reforma previsional que actualmente se debate en la comisión de Trabajo del Senado.

"Este proyecto va a generar aún más escuálidas pensiones y por otra parte, creo que es muy importante ver si tiene algún sentido una reforma previsional en la que se ha invertido tanto tiempo en los últimos años. Si se aprueba este proyecto, no sé si puedan seguir sobreviviendo ambas iniciativas, hay un canibalismo miserable", espetó.

En ese sentido, añadió que "si este proyecto crea un fondo que debiera constituirse con US$ 20 mil millones, no sé como eso conversa con la reforma previsional que también está planteando un fondo con aportes de los empleadores y del Estado", puntualizó.

El timonel de la Superintendencia de Pensiones además indicó que se podrían rescatar US$ 19.640 millones, lo que representa a 9,9% del total de los fondos.

Específicamente, detalló que del fondo C se sacarían US$ 6.781 millones; mientras que del A US$ 2.052 millones. En tanto, de los multifondos B, D y E, podrían rescatarse US$ 4.441 millones, US$ 3.395 millones y US$ 2.971, respectivamente.

El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez también fue invitado a la sesión y advirtió sobre los efectos en el mercado de capitales, especialmente en la venta de bonos.

"El proyecto afectará básicamente a todo el mercado de capitales, a los bancos, a los fondos mutuos, a los fondos de inversión y especialmente a las compañías de seguros", recalcó.

Según Cortez se podría pensar que las AFP van a vender los instrumentos más líquidos pero posteriormente será necesario que regulen la cartera para volver a lo inicial. "Va a ser una venta proporcional a la cartera que tiene cada uno de los fondos. El impacto es importante. Un ejemplo, este año hasta junio se han colocado US$ 2.800 millones en bonos en el mercado y es probable que por este proyecto, las ventas que tengamos que hacer, sea por un monto mayor a ese", explicó.



Respecto al porcentaje que podrían significar las ventas de los fondos de pensiones sobre lo que normalmente se tranza en el mercado señaló que la venta de instrumentos de bonos corporativos "que uno espera que las AFP van a vender, podrían significar más del 50% de lo que se tranza normalmente de bonos corporativos en el mercado de capitales mientras que la ventas de bonos bancarios podría aumentar un 60% de lo que normalmente se tranza. Esto significa un alza de las tasas de interés y un alza del costo de fondos", advirtió.

En desarrollo...