Mario Desbordes, presidente de RN: "Podemos perfectamente sacar la reforma previsional ahora"

Pensiones

El timonel espera que exista voluntad por parte de la oposición y sinceró que la falta de acuerdos "podría complicar la situación de marzo".

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, insistió este domingo en su postura de avanzar en un acuerdo en torno al debate por pensiones. En entrevista con Mesa Central, el timonel aseguró que "podemos perfectamente sacar la reforma prevional ahora", coincidiendo con la senadora Carolina Goic, quien en El Mercurio sostuvo que "esta semana se tiene que gestar un acuerdo mayoritario" en esta materia.

Frente a las declaraciones de la senadora de Magallanes, Desbordes aplaudió la voluntad y sostuvo que -en su opinión- este acuerdo estaba listo en septiembre cuando el anterior ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, tenía muy avanzadas las conversaciones con algunos partidos políticos como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD).

"La (actual) ministra María José Zaldivar lo ha hecho muy bien, se lució, con un diputado interpelador (Marcelo Díaz) que fue muy respetuoso. Y estoy de acuerdo con Carolina Goic. Podemos perfectamente sacar la reforma previsional ahora. El gobierno tiene la mejor disposición. El Presidente Piñera está encima de esto y tiene el detalle", señaló Desbordes.

Eso sí, el presidente de la colectividad hizo un llamado: "Le pido a la oposición, y que nos ayude Carolina Goic que es una de las mujeres más razonables y es muy colaboradora siempre, que a partir de sus ideas no se ponga maximalista. La gente del Partido Socialista (PS) que hoy día está exigiendo que todo el aporte patronal vaya al Pilar Solidario contributivo, están caminando mucho más allá de lo que planteó su propio gobierno".

Desbordes explicó que hay diferencias dentro del propio Chile Vamos donde hay personas de su sector que sienten que la fórmula de sistema mixto de pensiones es de izquierda. "El gobierno ha querido entrar con una reforma lo más negociada posible y había que sacar otras primero también", agregó.

Consultado por si es posible tener aprobadas las principales reformas antes de fin de mes, Desbordes reconoció tener dudas, al tiempo que dijo esperar la voluntad de avanzar por parte de la oposición frente a la iniciativa de pensiones. Y sinceró que, de no tener acuerdos en enero, "podría complicar la situación de marzo". En esa línea, enfatizó la relevancia de garantizar la paridad de género en la constituyente. "Es una señal que no podemos no dar antes del 8 de marzo", dijo.

Crisis con la UDI: "Fue una crisis artificial"

En medio de los hechos de violencia que marcaron la semana pasada con la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), Desbordes aseguró que el plebiscito en sí mismo no corre ningún riesgo, porque las Fuerzas Armadas toman el control del país y de los lugares de votación.

"La violencia que estamos viendo es gravísima y tenemos que enfrentarla con fuerza, pero esta violencia no es -creo yo- suficiente como para echar abajo el proceso completo porque no podemos caer derrotados ante los violentistas que no quieren los cambios que se están planteando", indicó.

El diputado aprovechó la instancia para cuestionar algunas "campañas del terror" en torno al proceso constituyente, puntualizando que exigirán que se respete el resultado si es que gana el rechazo y que el país no "desaparece" si es que se apuesta en su mayoría por la aprobación a una nueva Carta Magna.

En esta materia, Desbordes aseguró que su partido no hizo concesiones para que la UDI decidiera descongelar su relación con Chile Vamos, calificando lo sucedido como una "crisis artificial". "Lamento la crisis provocada en un momento muy complejo para el gobierno, no debió suceder, al menos no hacerlo público. Rechazo tajantemente las insinuaciones que RN está pactando con la izquierda y que somos los defensores de las ideas de derecha, como ha señalado la presidenta de la UDI. Eso no es cierto", replicó.

"Nunca nos había pasado como coalición que a estas alturas del partido con una elección municipal a 10 meses no hubiéramos tenido una sola reunión para conversar la elección municipal, porque nuestros socios de la UDI no han querido juntarse y esto es muy anterior a la crisis del 18 de octubre. No ha habido una pelea, pero sí estamos preocupados", sinceró Desbordes.

Además, el timonel de RN enfatizó que no es el minuto para hablar de presidenciables. "La elección presidencial es en dos años más. En un año y medio más sería la primaria -si es que hubiese- y por lo tanto nadie va a quedar dañado ni catapultado por lo que pase en este plebiscito".