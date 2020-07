Mario Desbordes (RN): "Ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear, mientras la gente desesperada espera respuestas" | Minuto a minuto votación de retiro de fondos en la Cámara

Pensiones

Hoy podría ser ley el proyecto que permite retirar de forma excepcional el 10% de los fondos que los trabajadores tienen en su cuenta de capitalización individual en la AFP. Tras ser aprobado por el Senado anoche ahora la Cámara de Diputados tendrá que ratificar las indicaciones puestas por la cámara alta.

De contar con el quórum de 3/5 la medida que busca ir en ayuda de las personas que se han visto impactada por la crisis económica saldrá del Congreso quedando a la espera de si se aplica algún veto presidencial o es enviado al Tribunal Constitucional para su revisión. De no pasar la barrera de los diputados, el proyecto se va a comisión mixta.

Minuto a minuto de la discusión

11:13: El UDI Álvaro Carter ratifica que volverá a aporbar la iniciativa, como lo hizo en el primer trámite. "A mis compañeros les digo: no perdamos el norte, no perdamos la clase media, la estamos entregando. Aún no hemos perdido el partido, esto se juega hasta el minuto 90".

11:01: La diputada comunista Camila Vallejo señaló que el sistema de AFP hizo una "contradiccón terrible entre lo que se dijo y lo que fue".

10:57: El diputado DC Gabriel Silber recalcpo que este proyecto constotuye "el principio del fin del sistema de AFP" y valoró que la oposición haya sido capaz de aunar criterios frente a la necesidad de la gente.

10:52: Pese a estar consciente de que la Sala de la Cámara aprobará el proyecto, el diputado UDI Patricio Melero advirtió que "al que saque la plata el estado no se la va a devolver" e hizo hincapié en que las medidas que está tramitando el gobierno son mucho mejores.

10:25: El presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, pidió perdón a tolas las personas a las que no les han llegado los beneficios del gobierno y en abierto desafío al sector más conservador de su partido, liderado por el senador Andrés Allamand en este debate, adelantó su votación, señalando que "ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear, mientras la gente desesperada espera respuestas".

10:19: El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), intervino para invitar a aprobar este poryecto en tercer trámite por unanimidad y a que el presidente Sebastián Piñera lo promulgue con la gente que no ha podido acceder a los beneficios del gobierno. Y expresó su convicción de que "estoy seguro que vamos a ratificar los 2/3 obtenidos ayer en el Senado".

10:05 Se inicia la sesión en la Cámara de Diputados