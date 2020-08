Más de 530 mil extranjeros han pedido rescatar parte de sus fondos para pensión

Pensiones

El monto promedio de retiro solicitado por ellos asciende a $ 933 mil, lo que representa un 61% promedio de su saldo.

Ayer se cumplieron tres semanas desde que comenzó el trámite para rescatar una parte de los ahorros previsionales y más de 8,6 millones de personas han realizado la solicitud al 18 de agosto.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), 537 mil corresponden a extranjeros.

El monto promedio de retiro solicitado por ellos asciende a $ 933 mil, lo que representa un 61% promedio de su saldo.

En cambio, la cantidad de chilenos supera los ocho millones. El monto promedio que han requerido se ubica en $ 1 millón 400 mil, cifra que equivale al 36% del ahorro acumulado, siendo la mayoría de la Región Metropolitana.

Respecto hacia dónde ha indicado el afiliado que se le transfiera el dinero, más 252 mil personas han pedido que se les destine a la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).

Sin embargo, la mayoría -unos 5.441.063 afiliados- han manifestado que sus recursos se transfieran a la Cuenta RUT de BancoEstado.

El regulador, además, informó el estado de validación de los requerimientos. En términos generales, el 88% han sido aceptados al 18 de agosto; el 6% se han rechazado y el 6% se encuentra en trámite.

El 66% de las peticiones que no fueron aprobadas se debió a que la cédula de identidad no está validada, mientras que el 16% ha sido porque la cuenta no está validada en la institución financiera.