Ministra del Trabajo espera que aprobación de reforma previsional no sea más allá de abril

Pensiones

Mientras, el debate del proyecto de pensiones todavía no se ha retomado en el Congreso.

Cuando el debate de la reforma de pensiones todavía no se ha retomado en el Congreso, el gobierno continúa en conversaciones con la oposición para lograr un acuerdo en las nuevas indicaciones.

Hoy la ministra del Trabajo, María José Zaldívar indicó que espera que el proyecto sea aprobado no más allá de abril del próximo año. "Tenemos una realidad en nuestro país, que es dramática, que es que una persona que ha tenido ingresos de $ 1,2 y $ 2 millones, cuando llega el momento de pensionarse, llega a tener una pensión de $ 300 o $ 250 mil. Tenemos que hacernos cargo de esa realidad, y esa realidad no puede ser tampoco del mediano plazo, tiene que ser del corto plazo. Y es por eso que como Gobierno es tan importante ya habiendo logrado solucionar este problema de la contingencia (...) en un plazo que no puede ser más allá que el mes de marzo o abril, tengamos resuelto el tema de la taza de cotización, y de los beneficios para la clase media a las personas que están en situación de dependencia severa", indicó a Radio Duna.

El domingo pasado, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel señaló que esperaba llegar a un acuerdo en materia de pensiones esta semana. "Ya avanzamos en la primera parte que tiene que ver con aumentar las pensiones básicas a través de la Ley de Presupuesto, pero también tenemos que avanzar en una ley corta, si se quiere. Podemos dejar algunos aspectos más de fondo" y manifestó que el acuerdo podía ser firmado "ojalá esta semana, en los próximos días", manifestó en el programa Mesa Central de Canal 13.

"Yo creo que no debemos dejar atrás las pensiones del pilar contributivo, de la clase media, de quienes están pensionados en el sistema de AFP...y donde está el principal drama; estamos hablamos de profesionales, profesores...personas que se jubilaron y que le baja (el ingreso) al 30%- 40% al momento de jubilarse", sostuvo. Respecto a la composición del aumento en la cotización, el secretario de Estado dijo que "tenemos que diseñar el instrumento. Si son seguros solidarios, está bien. Si son otros mecanismos de reparto, habrá que evaluarlo. El que mejor permita subir las pensiones. Si ese es el final del objetivo", sentenció.

De todas formas, este miércoles Zaldívar remarcó que como gobierno están abiertos a buscar cuál es la mejor alternativa, "que mejore en mayor manera las pensiones de los actuales y futuros pensionados, pero que, al mismo tiempo, tenga sostenibilidad en el tiempo. Porque no por solucionar un problema contingente hoy, vamos a poner a las generaciones en riesgo cuando se pensionen en el futuro".